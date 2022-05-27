Üstel:Yangın iki yerde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başlatıldı

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan BaşbakanÜnalÜstel, yangının elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu üç ayrı yerde başladığını belirterek, ekiplerin yangını söndürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi.

İki yerde yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Üstel, üçüncü yangının ise devam ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler’den birer helikopterin yangına müdahale için geldiğini belirten Üstel, Türkiye’den takviye bir de uçağın geleceğini söyledi. Üstel, tedbir amaçlı bazı evlerin boşaltıldığı bilgisini paylaştı.

BRT