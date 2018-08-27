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Üstsüz dans edip birlikte yıkanıyorlar!

Üstsüz dans edip birlikte yıkanıyorlar!

Üstsüz dans edip birlikte yıkanıyorlar!

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ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın konserlerde sahne almadan önce uyguladığı ritüel ortaya çıktı.

Lady Gaga'nın konser öncesi ritüeli modern kabile dansından farksız.

32 yaşındaki sanatçı, konserlerinden önce dansçılarıyla üstsüz bir şekilde dans ediyor ve birbirlerini simle yıkıyorlar.

Bu durum, hayranları tarafından büyüleyici bulunuyor.

 

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