ÜSTÜ KİRLİ DİYE KOLTUĞA OTURTMADI!

Şoförler Birliği, Girne-Lefkoşa hattındaki bir minibüsü şoförünün 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmaması nedeniyle özür diledi, ancak bu uygulamanın yanlış olmadığını belirterek “Şoför arkadaşımız isteseydi yolcuyu aracına almamakta serbestti” dedi.



Girne-Lefkoşa hattı minibüsü şoförü, 16 yaşındaki inşaat işçisini üstü kirli olduğu gerekçesiyle koltuğa oturtmadı. Minibüsteki yolcunun cep telefonuyla kaydettiği anlar, sosyal medyada tepki topladı. 16 yaşındaki inşaat işçisi çocuk Girne-Lefkoşa hattı minibüsüne bindi. İddiaya göre minibüsün şoförü, çocuğun üstü kirli olduğu için koltuğa oturmasına izin vermedi. Minibüste neredeyse bütün koltuklar boş olmasına rağmen çocuk, şoförün yanındaki boşluğa oturdu. Olay, minibüsteki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine sürücüye tepki yağdı.

ŞOFÖRLER BİRLİĞİ ÖZÜR DİLEDİ

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği, Girne Lefkoşa arasında sefer yapan bir otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan emekçiden özür diledi ancak yolcu koltuklarının temiz tutulması gerektiği için bu uygulamanın yanlış olmadığını savundu. Şoförün yolcuyu aracına almamakta serbest olduğunu da ileri süren Birlik Başkanı Muhsin Ertuğrul, söz konusu kişinin mağdur olmaması için önceden uyarılarak otobüse alındığını kaydetti. Ertuğrul, “yolcu koltuklarına her gün birçok vatandaşımız oturup kalkmakta ve azami derecede temiz tutulması gerekmektedir. Şoför arkadaşımız isteseydi yolcuyu aracına almamakta serbestti. Ancak bahse konu şahısın mağdur olmaması için kendisini önceden uyararak aracına almış, yolda bırakmamıştır. Bu bilgiler ışığında tartışmaların son bulmasını diler, tüm yolcu ve şoför arkadaşlarımıza güzel ve güvenli sürüşler dileriz” dedi.

HAMZAOĞLU ŞOFÖRÜ SAVUNDU

Öte yandan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğlu ise, "Boyacı koltuğa otursa o koltuk bir daha iflah olmaz. Ben çok işçi taşıdım ancak hiçbiri bu şekilde binmedi otobüse. İş bitiminde kıyafetini değiştirirdi öyle binerdi otobüse" diyerek şoförü savundu. Geçtiğimiz aylarda ​Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuk da üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmamış, bir yolcu tarafından görüntülenen o anlar büyük tepki çekmişti



