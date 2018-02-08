USULSÜZLÜKLERDEN BİRİ TESCİLLENDİ!

Sayıştay raporuna yansıyan söz konusu geçici alımların ‘temizlik işleri’ kaleminden yapılmasına rağmen alınan kişilerin veznede, tesis şubesinde teknisyen, yine teknisyen olarak Teknecik üretim tesisinde, Lefkoşa Bölge Amirliği’nde üstelik yetki verilerek sorumluluk gereken yerler olan veznelerde Yönetim Kurulu kararına rağmen usulsüz ve fazladan çalıştırıldığının rapora yansıdığını anlatan Erçen, “Raporda da vurgulanmış olan KIB-TEK’in Toplu İş Sözleşmesi’nin hizmet alımı bölümündeki maddelere göre bu işlerin 60 günden fazla çalıştırılması sözleşmeye aykırıdır. Bu noktada devreye girmesi gereken ve kurum çalışanlarının haklarını koruması gereken sendika EL-SEN neredeydi? Bunu sormak lazım. Hiçbir şekilde sesleri çıkmadı. Basın da bunu görmedi. Esas görevi işçi haklarını korumak yerine bu partizanca hareketlerin üstünü örtmekle uğraşmışlardır” dedi.

Öte yandan “EL-SEN’in gizli planını kurum yönetiminde bulunduğum yıllarda daha iyi anlama fırsatım oldu” diye konuşan Erçen, kurumda yapılan tüm grevlerin altında EL-SEN’in üst kademe yöneticilerinin çıkarlarına dokunulması neticesinde yapıldığını gördüklerini, eğer işçi hakları savunucusu iseler bu 42 kişinin usulsüz ve tüm haklardan yoksun çalıştırılmalarına haftalarca eylem yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Vatan MEHMET

KIB-TEK'te 2014-16 yılları arası İsmet Akim yönetimi döneminde "hizmet alımı" adı altında gerçekleştirilen usulsüz geçici işçi istihdamları ve uygulamalarına ilişkin bir Sayıştay raporu hazırlandığına ilişkin haber hakkında konuşan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen, söz konusu raporun ilgili döneme dair usulsüzlüklerden birini tescillediğini ifade ederek “tüm bunlar olurken ve kurum milyonlara varan zarara uğratılırken işçi haklarını korumakla görevli EL-SEN neredeydi, neden ses çıkarmadı?” diye sordu ve KIB-TEK’in bu zihniyet gölgesinde fiilen özelleştirildiğini söyledi.

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çetin Erçen “Kurum çoktan özelleştirilmiştir. Özelleştirmeye karşıyız diyen EL-SEN şirketidir bu kurumu özelleştiren... EL-SEN bunu kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Dokunduğunuz anda özerklik diye bağırmalarına rağmen İsmet Akim ve EL-SEN bu kurumu fiilen özelleştirilmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay raporuna yansıyan söz konusu geçici alımların ‘temizlik işleri’ kaleminden yapılmasına rağmen alınan kişilerin veznede, tesis şubesinde teknisyen, yine teknisyen olarak Teknecik üretim tesisinde, Lefkoşa Bölge Amirliği’nde üstelik yetki verilerek sorumluluk gereken yerler olan veznelerde Yönetim Kurulu kararına rağmen usulsüz ve fazladan çalıştırıldığının rapora yansıdığını anlatan Erçen, “Raporda da vurgulanmış olan KIB-TEK’in Toplu İş Sözleşmesi’nin hizmet alımı bölümündeki maddelere göre bu işlerin 60 günden fazla çalıştırılması sözleşmeye aykırıdır. Bu noktada devreye girmesi gereken ve kurum çalışanlarının haklarını koruması gereken sendika EL-SEN neredeydi? Bunu sormak lazım… Hiçbir şekilde sesleri çıkmadı. Basın da bunu görmedi. Esas görevi işçi haklarını korumak yerine bu partizanca hareketlerin üstünü örtmekle uğraşmışlardır” dedi.

“Bizim tespitlerimize göre milyonlarca para ödendi”

Erçen şöyle konuştu; “2016 yılları arasında geçici temizlik işçisi alınanların usulsüz çalıştırıldığı, hiçbir şekilde sosyal haklardan faydalanılmadan çalıştırıldığı, maksimum 50 -60 gün arası yapılması gereken çalışma süresinin iki yıla yayıldığı, iki yıl zarfında da bölgelere dağıtıp ciddi yetki sahibi olunması gereken yerlerde, mesela veznelerde, santrallerde teknik ekip olarak çalıştırıldığı rapora yansıdı.

Bizim tespitlerimize göre milyonlar para ödendi bu kişilere ve 60 günden sonrası rapora göre hatalı ödemedir. Genel Müdürün ödeme hakkı olmamasına rağmen bunları ödediği de rapora yansımıştır…

Raporda da vurgulanmış olan KIB-TEK’ın toplu iş sözleşmesinin hizmet alımı bölümündeki maddelere göre bunların 60 günden fazla çalıştırılması toplu iş sözleşmesine aykırıdır. Bu noktada devreye girmesi gereken ve kurum çalışanlarının haklarını koruması gereken sendika el-sen neredeydi. Bunu sormak lazım! Hiçbir şekilde sesleri çıkmadı. Basın da bunu görmedi. Esas görevi işçi haklarını korumak yerine bu partizanca hareketlerin üstünü örtmekle uğraşmışlardır.”

Sayıştay raporunda bunun büyük bir suç olduğu, Hukuk Dairesine sevk edildiği ve uygulamayı yapan ilgili müdür Mehmet Salih Gürkan’ın görevi kötüye kullanmaktan söz konusu zarar 104 Bin kusur TL’nin kendisinden tahsil edilmesi uygun görüldüğünün de belirtildiğini sözlerine ekleyen Ercen, hukuk dairesi’nin bu konuda zamanı ve usulü kararlaştıracağını ifade etti.

“EL-SEN’in gizli planını kurum yönetiminde bulunduğum yıllarda daha iyi anlama fırsatım oldu”

Ercen şöyle devam etti; “Tüm politikalarını özelleştirmeye Hayır’ın üzerine kurmuş olan EL-SEN’in gizli planını kurum yönetiminde bulunduğum yıllarda daha iyi anlama fırsatım oldu. Kurum zaten EL-Sen’in özelleştirilmesinde olduğu için başka bir şirkete özelleştirilmesine karşı çıkıyorlar…

Kurumda yapılan tüm grevlerin altında EL-SEN üst kademe yöneticilerinin çıkarlarına dokunulması neticesinde yapıldığını gördük. Eğer işçi hakları savunucusu iseler bu 42 kişinin usulsüz ve tüm haklardan yoksun çalıştırılmalarına haftalarca eylem yapılması gerekirdi. Ama hayır tek bir ses bile çıkmadı çünkü bu usülsüzlüğü yapan kendi görüşlerinde olan yönetim ve genel müdürdü. Bu usulsüzlüğü tespit eden Sayıştaylık gerekli cezayı vermiştir…”

“Yeni yönetimin çıtayı yükselteceğine inanıyorum…”

Kısa zaman içerisinde istifalarını da vereceklerine de değinen Erçen, kurumu devraldıklarında 260 milyon TL borcu olduğunu, bunu 82 milyon TL borçla devredeceklerini, yaklaşık 30 milyon Euro’ya yakın bir yatırım yapıldığını, bunun yüzde 90’nının da ödenmiş olduğunu, yüzde 87 olan tahsilatın yüzde 98’e yükseldiğini, bunun yanında tüm yakıtların peşin alındığını ve ilk kez kurum tarihinde 2016 yılı sonunda 119 milyon TL kâra geçip 16 milyon TL’lik kurumlar vergisi ödediklerini ifade etti.

Erçen, bu yıl kesinleşmemiş rakamlara göre de 100 milyon TL’ye yakın kâr elde edildiğini, kendilerinden sonraki yönetimin de gerekli yatırımlara devam edip tahsilattan ödün vermeyerek bu çıtayı yükselteceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Postası