Girne Belediyesi’ne yapılan bir ihbar yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi.

Polis lojmanlarında 2 yaşındaki çocuğuyla pislik içindeki evde yaşayan, 15 yaşındaki genç kızın 5 aylık da hamile olduğu belirtildi. Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Çocuk denilen yaşta hamile genç bir kız ve bebeğinin böylesi insanlık dışı ve sağlıksız koşullarda yaşaması hepimizin ayıbıdır. Devletin beslenme, barınma ve sağlık konusunda ihtiyaçlı bireylere sahip çıkması şarttır” dedi

Olay, “Çöp Ev Temizlendi” başlıklı açıklamayla Girne Belediyesi tarafından duyuruldu. Açıklamaya göre, vatandaşların ihbarı üzerine polis lojmanlarındaki eve giden belediye ekipleri, çöp evle karşılaştı. Elektriği ve suyu olmayan, tuvaleti kullanılmaz durumdaki evden iki skip dolusu çöp temizlendi.

“DEVLET SAHİP ÇIKMALI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bir ihbar üzerine insanlık dramıyla karşılaştıklarını ifade ederek, genç anne ve çocuğunun durumunun büyük üzüntü verici olduğunu belirtti.

Güngördü, yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Çocuk denilen yaşta hamile genç bir kız ve bebeğinin böylesi insanlık dışı ve sağlıksız koşullarda yaşaması hepimizin ayıbıdır. Devletin beslenme, barınma ve sağlık konusunda ihtiyaçlı bireylere sahip çıkması şarttır. Ekip arkadaşlarımız, büyük bir çabayla ve duyarlılıkla bu evin yaşanılabilir bir ev olabilmesi adına çaba göstermektedir. Gerekli hijyen koşullarını yerine getirecek, belediye olarak kız ve bebeğinin temel ihtiyaçlarını geçici bir süreliğine üstleneceğiz. Ancak, söz konusu kız ve bebeğine gerekli yaşam koşulları devlet desteğiyle sağlanmalıdır.”

GENÇ KIZA ULAŞILAMADI…

Güngördü, TAK muhabirinin sorularını yanıtlarken de, çöp evin geçtiğimiz Perşembe günü bulunduğunu ve ilaçlanarak temizlenmeye çalışıldığını anlattı. Yaklaşık 10 yıldan beri KKTC’de yaşayan Bulgaristan kökenli bir ailenin kızı olan hamile genç kıza, yardımcı olmak için dün ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını da anlatan Güngördü, Güzelyurt’ta bir yakınının yanına gittiğini öğrendiklerini kaydetti. Girne’de yaşayan babaya da ulaşamadıklarını söyleyen Güngördü, durumun bugün bir raporla Sosyal Hizmetler Dairesi’ne aktarılacağını ekledi.