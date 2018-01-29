Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da sokaklarda biriken çöpler, molozlar ve kırık duraklar kötü görüntüler oluştururken, vatandaşlar oluşan bu manzara karşısında isyan etti.

Eniz ORAKCIOĞLU

Başkent Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yollarda ve sokaklardaki manzaralar çevrede yaşayan vatandaşların isyanına sebep oldu.

Hoş olmayan görüntüler

Birçok köşeye atılmış ve yığın haline gelmiş çöpler, molozlar, kırık dökük duraklar kötü görüntüler oluştururken, Yeni Bakış’a konuşan vatandaşlar, bu manzaranın utanç tablosu olduğunu vurguladı. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve vatandaşlara da çağrı yapan bölge sakinleri, LTB’den temizlik, vatandaştan da duyarlılık istedi.

Yeni Bakış