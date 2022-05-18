Üvey anne evlat edinmeye çalıştığı bebeği öldürmekten suçlu bulundu

ngiltere'de bir kadın, evlat edinme sürecinde olduğu erkek bebeği fiziksel güç kullanarak öldürmekten suçlu bulundu.

Leiland-James Corkill isimli kimsesiz bebek Ağustos 2020'de Cumbria'daki yetkililer tarafından 38 yaşındaki Laura Castle ve 35 yaşındaki kocası Scott Castle'ın evine yerleştirildi.

Bebek, beş ay sonra, ilk doğum gününden kısa bir süre sonra, feci kafa travmaları sonucu öldü.

Laura Castle başlangıçta ailesine, arkadaşlarına ve polise Leiland-James'in gece vardiyasında çalışan kocası uyurken meydana gelen trajik bir kaza nedeniyle öldüğünü söyledi.

Ancak tıp uzmanları mahkemeye, Leiland-James'in yaralanmasına neden olanın güçlü bir sarsıntı ve kafayı sert bir yüzeye çarpma olduğunu söyledi.

Savcılar, kadının öfkesini kaybettiği için öldürdüğünü ve kafasının arkasını bir mobilya parçasına çarptığını öne sürdü.

Mahkemede karı koca arasında yazılan mesajlarda "Onu tokatlamayı bırakmam gerek çünkü başlarsam bir noktada durmayacağım ve bu bizi hiçbir yere götürmüyor" dediği ortaya çıktı.

35 yaşındaki Scott Castle, Leiland-James'in ölümüne izin verme suçundan aklanırken, Laura Castle, önümüzdeki çarşamba günü mahkum edilecek.

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