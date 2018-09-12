Üvey babam beni...
Yıllar sonra itiraf etti!
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Oscar ödüllü ABD'li aktris Sally Field, 14 yaşına gelinceye kadar üvey babası tarafından defalarca taciz edildiğini söyledi.
Yakında 'In Pieces' adını taşıyan anı kitabı yayınlanacak olan Sally Field, üvey babası tarafından tacize uğradığını annesine anlattığını, bu konuda annesinin kendisine destek olduğunu belirtti.
New York Times'a konuşan Field, 17 yaşında hamile kaldığını ve Meksika'da bugüne kadar gizlediği bir kürtaj geçirdiğini açıkladı.
ABD'li oyuncu, uğradığı tacizin bir kere ile sınırlı kalmadığını, 14 yaşına gelinceye kadar tekrarlandığını açıkladı: Kendimi çaresiz bir çocuk gibi hissediyordum. Başıma gelenler beni güçlendirdi. Ama ben sadece bir çocuk gibi hissetmek, sadece bir çocuk olmak isterdim.
Şu anda 71 yaşında olan Field, 'Jocko' lakabıyla tanınan üvey babası hakkında şunları yazdı:
"Eğer Jocko sadece zalim ve kavgacı olsaydı her şey daha kolay olabilirdi. Ama öyle değildi."
Etiketler : Sally Field, üvey baba, taciz
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