Üvey babam beni...

ABD'li oyuncu, uğradığı tacizin bir kere ile sınırlı kalmadığını, 14 yaşına gelinceye kadar tekrarlandığını açıkladı: Kendimi çaresiz bir çocuk gibi hissediyordum. Başıma gelenler beni güçlendirdi. Ama ben sadece bir çocuk gibi hissetmek, sadece bir çocuk olmak isterdim.

Şu anda 71 yaşında olan Field, 'Jocko' lakabıyla tanınan üvey babası hakkında şunları yazdı: