ÜVEY OĞLUNA SİLAH ÇEKTİ, TEHDİT ETTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Serdalı-Çukurova arasında üvey oğluna silah çekerek ölümle tehdit eden Hüseyin Taçoy tutuklandı.

Serdarlı-Çukurova arasında, ailevi sorunlardan dolayı tartıştığıüvey oğlu İbrahim Bülbül’e silah çekerek ölümle tehdit eden Hüseyin Taçoy tutuklandı. Tutuklanan Taçoy’un evinde yapılan aramada ise 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeki, 1 adet hava tabancası bulundu. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Taçoy aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

“Seni öldürürüm”

Meselenin soruşturmasını yürütülen Polis Çavuşu Caner Atamer, zanlı Hüseyin Taçoy’un 26 Ocak 2020 tarihinde Serdarlı-Çukurova arasında bulunan kendisine ait ağılda aralarında ailevi nedenler bulunan üvey oğlu İbrahim Bülbül’e içerisinde 7 adet canlı mermi bulunan 9 mm çapındaki tabancayıçekerek “Seni öldürürüm” demek suretiyle tehdit ettiğini açıkladı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı Taçoy’un evinde arama yapıldığını ifade eden Atamer, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeki ve 1 adet hava tabancası bulunarak emare alındığını açıkladı. Atamer, zanlının, olayda kullandığı 9 mm çapındaki tabanca ile mermileri bir şahıstan aldığını, av tüfeklerinin ise ruhsatlı olduğunu ancak ruhsatları kaybetiğini ve hava tabancasını ise izinsiz olarak Türkiye’den getirdiğini beyan ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Atamer, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli YargıcıÇiğdem Güzeler, zanlı Hüseyin Taçoy’un tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.