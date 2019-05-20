UYARI GREVİ YAPTILAR

Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası’nda (YASA-SEN) örgütlü Cumhuriyet Meclisi personeli, Meclis idaresinin “yasa tanımaz ve lakayt” olarak nitelendirdiği uygulamalarını protesto etmek ve çalışma koşullarının iyileşmesini sağlamak gerekçesiyle bir saatlik uyarı grevi yaptı.

YASA-SEN, yazılı açıklamayla grev gerekçelerini açıkladı.

Açıklamada, Meclis Başkanı’nın göreve gelir gelmez yetkisiz ve atanmamış kişilerle Cumhuriyet Meclisi’ni yönetmeye çalıştığı, idari görevi olmayan Özel Kalem Müdürü’nü yasalara aykırı şekilde yetkili kılarak atanmış kişileri etkisizleştirdiği iddia edildi.

Özel Kalem Müdürü’nün, yetki ve görev sorumlulukları dışında hareket ederek yasalara aykırı şekilde personelden imza örneği toplama çabasına girdiği, Meclis idaresinin yasa tanımaz tutumunun Meclis personelinin sendika kurarak mücadeleye girişmesine yol açtığı iddia edildi.

Açıklamada, “Personeli kendi başarısızlıklarının ‘günah keçisi’ olarak gören Meclis idaresinin yarattığı kaos ortamı, özveriyle yıllardır görevini yürütmekte olan pek çok arkadaşlarımızı bezdirmiş, bir kısmı bu yıldırıya dayanamayarak başka yerlere gitme durumunda kalmıştır” ifadelerine yer verildi.

Meclis idaresinin, Meclis’in asli görevi olan yasama görevini ihmal ederek yalnızca personelin geliş gidişleriyle ilgilenmeyi marifet saydığı, ancak idareye yakın kişileri kayırmayı ve ek mesai çalıştırarak belirli kişileri ödüllendirmeyi sürdürdüğü iddia edildi.

YASA-SEN açıklamasında, KKTC Cumhuriyet Meclisi personelinin Meclis’in asli görevini icra ederken ailesi ile geçireceği veya dinlenmek zorunda olduğu süreyi günler geceler boyunca çalışmaya ayırdığı, ancak yasal bir zorunluluk olmasına rağmen ek mesailerinin zamanında ödenmediği belirtildi.

Açıklamada, “Ayrıca Meclis Başkanı, Genel Kurul’da İç Tüzüğün 59. maddesindeki konuşma sürelerini uygulasa, Genel Kurul görüşmeleri mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır. Böylece ek mesai yapmaya gerek kalmayacak, devletimiz de zarara uğratılmayacaktır. Personelimizin de ek mesai ödeneklerini zamanında alma gibi bir sorunu da olmayacaktır” denildi.

Meclis idaresinin yıllardır personel ile milletvekilleri arasında süregelen uyumu park sorunu yaratarak bozduğu ileri sürülen açıklamada, “Meclis idaresi araç park yeri veya denetimler konusunda personelle uyum içerisinde bir çözüm üreteceği yerde, demokrasimizin beşiği olan kutsal Meclisimizde personel ile polisi karşı karşıya getirmektedir” denildi.

Meclis idaresinin iş başına geldiği günden itibaren öncelikleri dikkate almadan kendince harcamalara giriştiği, yıllarca çözüm bekleyen telefon santralı gibi yaşamsal sorunları çözmek için hiçbir girişimde bulunmadığı öne sürülen açıklamada, Meclis’in bodrum katındaki akaryakıt tankı tehlikesine dikkat çekildi.

Açıklamada, Meclis İdaresinin personelin tüm taleplerine ve isteklerine kulak tıkadığı iddia edildi.

YASA-SEN YÖNETİM KURULU

Diğer yandan açıklamada YASA-SEN Yönetim Kurulu listesi de şu şekilde açıklandı:

Emir Ali Öztüccar (Başkan), Ejdan Sadrazam (Asbaşkan), Adem Köksal (Genel Sekreter), Feyza Sarıkamış Yılmaz (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri), Nülgen Sancak (Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri), İlksev Destebanoğulları (Basın ve Dış İlişkiler Sekreteri), Celal Oduncuoğlu (Mali Sekreter)

BRT/TAK