'UYARI VE YASAKLARA UYUN!'

Başbakan Tufan Erhürman, ciklos bölgesinde incelemerde bulundu.

Başbakan’a, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu da eşlik etti.

Başbakan, ülkede büyük bir felaket yaşandığına dikkati çekerek halka, güvenlik birimlerinin koyduğu yasak ve uyarıları dikkate alması çağrısında bulundu