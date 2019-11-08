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Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir

Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir

Uyku problemleri, kalp krizi ve inme riskini artırabilir

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Uyku problemlerinin kalp krizi ve inme riskini artırabileceği ortaya kondu.

"Science Daily" internet sitesindeki habere göre, Çin'de daha önceden  felç geçirmemiş ve kalp rahatsızlığı bulunmayan ortalama yaşları 51 olan 487 bin  200 kişi incelendi. 10 yıl süren araştırmada, katılımcılara uykuya dalmada zorlanma, erken  uyanma ya da uykusuzluk nedeniyle gün içerisinde odaklanamama gibi problemlerle  ilgili sorular yöneltildi.  Bu kişilerin yüzde 11'inin "uykuya dalmada zorluk", yüzde 10'unun  "erken uyanma" ve yüzde 2'sinin de "uykusuzluk" nedeniyle gün içerisinde  odaklanamama sorunu yaşadığı belirtildi.

 Çalışmada, uyku problemi yaşayanların, yaşamayanlara göre yüzde 18  daha fazla kalp krizi ya da felç geçirme riski bulunduğu tespit edildi. Araştırma ekibinden Dr. Liming Li, uyku problemi yaşayanlara  davranışsal terapi yöntemleri uygulandığında kalp krizi, felç ve buna benzer  rahatsızlık yaşayanların sayısının azalabileceğini kaydetti. Araştırmanın sonuçları, "Neurology" dergisinde yayımlandı.

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