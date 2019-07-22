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Uykusuzluk inme nedeni olabilir

Uykusuzluk inme nedeni olabilir

Uykusuzluk inme nedeni olabilir

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Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Saime Füsun Domaç, "Uykusuzluk hastalığı (insomni) olan kişilerde en sık olarak geçici iskemik atak olmak üzere, nedeni belirlenemeyen inme, beyin damar tıkanıklığı ve beyin kanaması görülebilir. Özellikle genç yetişkinlerde uykusuzluk hastalığı olanlarda inme riski yaklaşık 8 kat yüksek bulunmuştur. İleri yaşlarda risk daha düşüktür" dedi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Saime Füsun Domaç, uykusuzluk hastalığı (insomni)   olan kişilerde en sık olarak geçici iskemik atak, nedeni belirlenemeyen inme,  beyin damar tıkanıklığı ve beyin kanaması görülebildiğini belirterek, "Özellikle  genç yetişkinlerde uykusuzluk hastalığı olanlarda inme riski yaklaşık 8 kat  yüksek bulunmuştur. İleri yaşlarda risk daha düşüktür." dedi.  Doç. Dr. Domaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uykusuzluğun sık  rastlanılan uyku problemlerinden biri olduğunu ifade ederek, her türlü çevre  koşulunun uygun olmasına rağmen en az 1 ay içerisinde haftada en az 3 gece uykuya  dalmada yarım saatten fazla zorluk çekiliyorsa veya uykuya dalıp gece  uyanılmasının ardından tekrar dalmak yarım saatten uzun sürüyorsa ya da sabah  planlanan zamandan daha erken uyanılıyorsa uykusuzluktan bahsedilebileceğini  söyledi.

Uykusuzluğa bağlı olarak, iş ve okul başarısında düşme, motivasyon  kaybı, sinirlilik, huzursuzluk, unutkanlık, mide-bağırsak problemleri, bağışıklık  sistemiyle ilgili sorunlar ortaya çıkabildiğini dile getiren Domaç, hastalığın  akut ve kronik olarak iki şekilde sınıflandırıldığını aktardı. Doç. Dr. Domaç, uykusuzluğun gelişmesinde cinsiyet, yaş, çevresel ve  genetik faktörlerin rol oynadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kadınlarda uykusuzluk erkeklere oranla 1,5 kat daha sık  görülmektedir. Yaş ilerledikçe ise cinsiyet farkı ortadan kalkarken 65 yaş  üstündeki kişilerin yaklaşık yarısı uykusuzluk çektiklerini tarif ederler.  Ailesinde birincil uykusuzluk hastalığı (primer insomni) öyküsü olanlarda ortaya  çıkma ihtimali artmaktadır. Uykusuzluğun inme gelişmesindeki direkt etkisi  bilinmemekle birlikte, inme gelişmesi için risk olan kalp hastalığı, ateroskleroz  (damar sertliği), hipertansiyon, obezite, diyabet gibi hastalıkların gelişmesini  tetikleyerek inmenin ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Uykusuzluk  hastalığı olan kişilerde en sık olarak geçici iskemik atak olmak üzere, nedeni  belirlenemeyen inme, beyin damar tıkanıklığı ve beyin kanaması görülebilir.  Özellikle genç yetişkinlerde uykusuzluk hastalığı olanlarda inme riski yaklaşık 8  kat yüksek bulunmuştur. İleri yaşlarda risk daha düşüktür."

"Uyku süresinin kısalığı birçok hastalığa kapı aralıyor"

Uykusuzluk şikayeti olmayan kişilerle karşılaştırıldığında uykusuzluk  hastalığı olan kişilerde kan damarı duvarı yapısındaki endotel fonksiyon  bozukluğunun daha sık görüldüğünü, bunun da damar sertliği gelişimine yol  açtığını ifade eden Domaç, şöyle devam etti:  "Uyku süresinin kısa olması sistemik yangısal reaksiyonu tetikleyen  sitokin gibi bazı maddelerin salınmasına, endokrin ve metabolik bozuklukların  ortaya çıkmasına neden olarak ve sempatik sinir sistemi aktivitesini artırarak  kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Kalp hastalıkları ve  ateroskleroz inme gelişmesindeki önemli risk faktörlerindendir. Sitokin gibi  maddeler damar sertliği, koroner kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini  artırırken aynı zamanda inme gelişmesinin mekanizmasında da rol oynar. Uykusuzluk  hastalığı kalp hastalıklarının gelişmesine neden olarak inme gelişmesini  tetikleyebilmektedir."

Saime Füsun Domaç, uykusuzluk hastalığı nedeniyle uzun vadede glikoz  metabolizmasında da bozulmalar görülebileceğini, bu kişilerde diyabet gelişme  sıklığının çalışmalarda yüksek bulunduğunu, özellikle uzun yıllar uykusuzluk  çekenlerde bu riskin daha yüksek olduğunu ifade etti.

 "Diyabet olanlarda uykusuzluk şikayeti daha fazla"

Domaç, diyabet olanlarda da uykusuzluk şikayetinin daha fazla  görüldüğünü ifade ederek, "Gece sık idrara çıkma nedeniyle uyku kalitesi  bozulmakta, gece uyandıktan sonra tekrar uykuya dalmakta güçlük yaşanmaktadır."  dedi. Kan basıncının gün içinde değişkenlik gösterdiğini, gece uyku  sırasında sağlıklı kişilerde kan basıncında yüzde 10-20 düşme beklendiğini ancak  bu hastalarda bu düşmenin görülmediğini aktaran Domaç, uyku kalitesi düşük ve  uyku süresi kısa olanlarda hipertansiyon gelişme riskinin de yüksek olduğunu  aktardı. Doç. Dr. Domaç, "Uykusuzluk hastalığı olan kişilerin daha az fiziksel  aktivite yaptığı, sigara ve alkol kullanımının daha fazla olduğu, obezite gelişme  riskinin artmış olduğu ve tüm bu faktörlerin hem damar yapısı bozukluğu hem de  kalp hastalıklarının gelişmesi için riski artırdığı gözlenmektedir. Uykusuzluk  hastalığının tanısının konulması ve uygun tedavinin yapılması, inme ile ilişkili  risk faktörleri, inme gelişmesi ve inme sonrası ortaya çıkabilecek durumların  önlenmesi açısından önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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