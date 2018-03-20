UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ!

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan 3 zanlı, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yaptıkları tespit edilen zanlı Mohammad Reza Jazanı, Pedram Khan Mohammad ve Gloria Daniel Essien almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Jazanı, Mohammad ve Essien’in tutukluluk süresi 3’er gün daha uzatıldı.

Tahkikat devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 15 Mart tarihinde alınan bir bilgide zanlı Mohammad Reza Jazanı’nın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğunun ve kullanımındaki araç ile gezdiğinin öğrenildiğini söyledi. Aynı gün zanlı Jazanı’nın kullanımındaki aracın Gülseren bölgesinde park halindeyken tespit edildiğini belirten Türe, araç içerisinde yapılan kontrolde zanlı Jazanı ile zanlı Pedram Khan Mohammad’ın tespit edildiğini söyledi. Türe, zanlı Jazanı ile Mohammad’ın konu araçta tespit edilmesinin ardından zanlı Jazanı’nın üzerinde yapılan aramada elinde bulunan 100 TL’lik banknota sarılı 100 mg ve aracın çeşitli yerlerinde toplam 1 gr 100 mg ağırlığında Hintkeneveri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlıların gönüllü ifade vererek konu uyuşturucu maddeleri zanlı Gloria Daniel Essien’den 100 TL karşılığında 1 gram olarak aldıklarını itiraf ettiklerini belirten Türe, zanlı Jazanı ile Mohammad’ın itirafı üzerine zanlı Essien’in de tespit edildiğini söyledi. Türe, zanlı Essien’in evinde yapılan aramada ise 100 mg ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Türe, her 3 zanlının da 8’er gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, her 3 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

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