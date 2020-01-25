UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ YAPTILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da toplam 2 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Rakan Fahid Jamous ile Mohammad Marwan Shain dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa’da toplam 2 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Rakan Fahid Jamous ile Mohammad Marwan Shain hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlıların tutukluluk süreleri 3’er gün daha uzatıldı.

Uyuşturucu alışverişi yaptılar

Meselenin tahkikat memuru Osman Üreten, 21 Ocak 2020 tarihinde alınan bir bilgi üzerine zanlı Rakan Fahid Jamous’un kalmakta olduğu yurt odasında kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine ayni gün zanlı Jamous’un kalmakta olduğu yurt odasında arama yapıldığını söyleyen Üreten, yapılan aramada yarım gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Üreten, zanlı Jamous’un gönüllü ifade verdiğini belirterek, gönüllü ifadesinde konu maddeyi 20 Ocak 2020 tarihinde 100 TL karşılığında 2 gram olarak zanlı Mohammad Marwan Shain’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Jamous’un itirafı üzerine zanlı Shain’in de evinde arama yapıldığını söyleyen Üreten, yapılan aramada 1,5 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve zanlı Shain’in de tutuklandığını açıkladı. Üreten, zanlı Shain’in de gönüllü bir ifade verdiğini söylerek verdiği ifadesinde konu maddeyi 20 Ocak 2020 tarihinde adını bilmediği bir Nijeryalı şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Üreten, zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Rakan Fahid Jamous ile Mohammad Marwan Shain’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.