UYUŞTURUCU BASKINI

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Narkotik ekipleri önceki gün Girne’de bir apartman dairesine yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirirken, 42 yaşındaki Mehmet Nur Çiftsüren tutuklandı İşletme içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisindeki çekmecede, 4 adet suboxin, 4 adet Rexapin marka haplar, çekmece üzerinde bulunan bölümde naylon parçası içerisinde, yaklaşık 1 gram ağırlığında Eroin ele geçirildi.

Narkotik ekipleri önceki gün Girne’de bir apartman dairesine yaptığı baskında uyuşturucu madde ele geçirirken, 42 yaşındaki Mehmet Nur Çiftsüren tutuklandı

İşletme içerisinde yapılan aramada, çelik kasa içerisindeki çekmecede, 4 adet suboxin, 4 adet Rexapin marka haplar, çekmece üzerinde bulunan bölümde naylon parçası içerisinde, yaklaşık 1 gram ağırlığında Eroin ele geçirildi.



Kasa içerisinde şeffaf sigara poşeti içerisinde, 1 adet uyuşturucu hap, ofis içerisinde bulunan masa çekmecesinde, sigara paketi içerisindeki şeffaf naylonda, 2 adet hap kapsülü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şekline getirilmiş ucu yanık foil kâğıdı bulundu.



Mehmet Nur Çiftsüren tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, zanlı aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek 3 gün tutukluluk kararı verdi.



ARANAN 1 KİŞİ VAR



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede zanlı Mehmet Nur Çiftsüren’in uyuşturucu madde eroin, uyuşturucu madde içeren hap tasarrufu suçlarından tutuklandığını anlattı.



Polis memuru Mustafa Zor, zanlıya ait işletmede 17.45-18.15 saatleri arasında arama yapıldığını ve arama sonucu 1 gram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ele geçirdiklerini söyledi.



Zor, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını olayla bağlantılı 1 kişinin daha arandığını ifade ederek, Çiftsüren’in 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.