UYUŞTURUCU CENNETİ OLDUK!

Ülkede, uyuşturucu satışı ve kullanımı konusunda mahkeme raporlarına yansıyan veriler, olayın ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini gözler önüne seriyor. 2017 Yılı Faaliyet Raporlarına göre ülkedeki suç oranlarında uyuşturucu başı çekiyor.

Eniz ORAKCIOĞLU

Mahkemeler 2017 Yılı Faaliyet Raporlarına göre Ağır Ceza Davalarında artış yaşandı. 2015 yılında 562, 2016 yılında 626 olan dava sayısı, 2017 yılında 683’e yükseldi. Mahkemeler 2017 Yılı Faaliyet Raporlarına göre, Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda bulunan 683 davadan 482’si neticelendirildi. Başsavcılık, 51 dava hakkında takipsizlik dosyalarken, 28 dava alt mahkemeye iade edildi. Davaların 122’si ise neticelendirilemeyerek 2018 yılına kaldı.

337 davayla birinciliği uyuşturucu aldı

2017 yılı raporlarına yansıyan davalar arasında uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma ve kenevir yetiştirme gibi suçlar ilk sırayı aldı.

Ağır Ceza Mahkemelerinde 2017 yılında bu suçlardan 337 dava görüldü. 2016 yıllarında dava sayısı 260 olurken, 2017 yılında bu sayı 77 artarak 337’ye yükseldi. 2017 yılında Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen 683 Ağır Ceza davasından 337’sinin uyuşturucu madde tasarrufu, uyuşturucu madde satma ve kenevir yetiştirme gibi suçlar olması, ülkede bu suçların ne kadar yaygın hale geldiğini gözler önüne serdi. 2015, 2016 ve 2017 Yılı Faaliyet Raporlarına göre ağır ceza davalarının başını bu suçlar aldı.

Soygun, işlenen suçlar arasında 2’nci sırada

Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen 683 Ağır Ceza davasından 107’sinin Soygun yapma, ev, dükkan açma, sirkat ve tasarruf gibi suçlarından oluşması da dikkat çekerken, bu suçunda yüksek oranda işlenmesi gözden kaçmadı.

2015 yılında bu suçlardan 118 dava, 2016 yılında 90 dava, 2017 yılında ise 107 dava görüldü. 2016’da bu suçlarda azalma görülse de, 2017 yılında yine artış göstererek, soygun yapma, ev, dükkân açma, sirkat ve tasarruf gibi suçlar 107 davayla en çok işlenen 2’nci suç olarak yer aldı.

Evrak sahtelemede düşüş

Öte yandan, geçtiğimiz yıllarda evrak sahteleme suçlarında artış görülürken ve o yıllarda ülkemizde en çok işlenen 2’nci suç evrak sahteleme olurken, 2017 yılında bu suç kategorisinde düşüş gözlemlendi ve en çok işlenen suçlarda 4’üncü sıraya düştü.

6 yılda 306 kişi hüküm giydi

Faaliyet raporlarında sıralanan Ağır Ceza Davalarında ise, Uyuşturucu ve Soygun suçlarının ardından yıllara göre de arttığı gözlemlenen “Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp” gibi suçlar 3’üncü sırayı aldı.

Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama ve darp gibi ağır ceza suçlarında 2015 ve 2016 yıllarına göre 2017’da yaşanan artış ortaya konulan raporlarla gözler önüne serildi. 2017 yılı verilerine bakıldığında, 2012’den bu güne 15 dava arttı. 2012’de 46, 2013’de 39, 2014’te 64, 2015’te 46, 2016’da 50 ve 2017’de 61 Adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, vahim yaralama, darp davası görüldü. Bu suçlardan 6 yılda 306 kişi hüküm giydi.

Bazı suç kategorilerinde düşüş var

Her yıl artan suç işleme oranları ve ağır ceza davalarının yanında bazı suçlarda ise, verilere bakıldığında düşüşlerin olduğu gözlemlendi. Kasti hasar, ürün yakmak, kundaklama gibi suçlarda 2015 yılında 5 dava, 2016 yılında 3 dava görülürken, 2017 yılında 1 dava görüldü.

Yine Yetkisiz haberleşme hizmeti sağlama suçundan 2015 yılında 11 dava görülürken, 2016 yılında 6 dava ve 2017 yılında 5 dava görüldü.

Bazı suçlarda az da olsa artış gözlendi

2017 Yılı Faaliyet Raporlarına göre artış gösteren diğer suçlar ise şu şekilde; Cinsel tecavüz ve diğer cinsel suçlar. Tedbirsiz ve dikkatsiz bir fiil neticesi ölüme sebep olma, Yasa dışı yollardan ithalat yapmak. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında gittikçe artış gösteren bu suç tabloları da verilerle ortaya konuldu.

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