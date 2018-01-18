UYUŞTURUCU DEĞİL MOLEHİYA!

Geçitkale-Sütlüce Anayolu’nda önceki gece geçirdiği trafik kazası sonrasında aracında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Mustafa Topçuoğlu ile konu maddeyi Topçuoğlu’na verdiği iddia edilen Fatih Esergül tutuklandı.

Gamze PİR BAYKUR

Geçitkale-Sütlüce Anayolu’nda önceki gün geçirdiği trafik kazası sonrasında aracında yaklaşık 1 gr ağırlığına Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Mustafa Topçuoğlu ile konu maddeyi Topçuoğlu’na verdiği iddia edilen ve aracında yaklaşık 74 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen Fatih Esergül tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Topçuoğlu ile Esergül aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Zanlı Esergül, 74 gramın uyuşturucu değil molehiya olduğunu iddia etti

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı Mustafa Topçuoğlu’nun 16 Ocak tarihinde Geçitkale-Sütlüce Anayolu üzerinde yönetimindeki NZ 233 Z plakalı araçla trafik kazası yaptığını söyledi. Kazanın ardından polis tarafından konu araçta arama yapıldığını belirten Türe, yapılan aramada kağıt parçasına sarılı yaklaşık 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ve zanlı Topçuoğlu’nun tutuklandığını belirten Türe, zanlı Esergül’ün konu 74 gramın uyuşturucu değil molehiya olduğunu ve kokusunu sevdiği için yanında taşıdığını beyan ettiğini söyledi.

Molehiya olup olmadığını Devlet Kimya Laboratuvarı söyleyecek

Polis Memuru Mahir Türe, her iki zanlının da tasarrufunda bulunan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini ve konu 74 gramın uyuşturucu mu yoksa molehiya mı olduğunun gelecek olan analiz sonuçlarında belli olacağını belirtti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mustafa Topçuoğlu ile Fatih Esergül’ün tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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