UYUŞTURUCU İÇİN ARALARINDA PARA TOPLADILAR!

Güney Kıbrıs’tan aldığı hintkenevirini KKTC’ye sokmak isterken yakalanan Ekin Saraçoğlu ve alıcılar Mohamed El Khadem ve Adnan Rejeb M.A.Khadım aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Metehan Kara Giriş Kapısı’nda düzenlediği operasyonda aracının bagaj kapısına zulalanmış 310 gram Hintkeneviri madde ile yakalanan Ekin Saraçoğlu ve Libyalı alıcılar aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek süre talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, polisin soruşturmasını salimen yürütebilmesi için zanlıların 3’er gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Uyuşturucu için aralarında para topladılar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Ali Gürkut, zanlıların 7 Aralık-7 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa ve Mağusa’da meydana gelen uyuşturucu madde Hintkeneviri “İthal” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Ali Gürkut, zanlı ekin Saraçoğlu’nun itirafı üzerine Libya’lı öğrencilerin Mağusa’da tespit edildiğini Mohamed El Khadem’ın polisi fark etmesi üzerine kaçmak istediği esnada makul güç kullanılarak tutuklandığını anımsattı.

Zanlılar Mohamed El Khadem ve Adnan Rejeb M.A. Khadım’ın polise verdikleri ifadede Saraçoğlu’na Aralık ayında bin 200 TL para verip Güney’den KKTC’ye 15 gram Hintkeneviri getirtip aldıklarını itiraf ettiklerini ifade eden Gürkut, zanlıların suçlarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Soruşturma devam ediyor

Gürkut, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ifade ederek alınması gereken ifadeler olduğunu ve emare olarak alınan uyuşturucu maddenin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek, 3’er gün daha tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis