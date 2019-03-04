UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK İSTEDİ!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek polislerden çakmak isteyen 19 yaşındaki uyuşturucu zanlısı E.G tutuklandı.

Lefkoşa’da uyuşturucu içip, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giderek polislerden çakmak isteyen 19 yaşındaki Eren Güneş, tutuklandı.

Polis bulguları aktardı

Meselenin olgularını mahkemeye aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, 2 Mart’ta, saat 16:00’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne giden zanlı Eren Güneş’in hareketlerinden şüphelenilmesi sonucu üzerinde yapılan aramada, cebinde yaklaşık yarım gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten Sevinç, uyuşturucuyu aynı gün Çağlayan bölgesinde askeri bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a giderek, 300 Euro karşılığında iki adet extacy hap ile 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde aldığının belirlendiğini söyledi.

Sevinç, zanlının uyuşturucu aldıktan sonra kuzey’e döndüğünü ve iki hapı ile hintkenevirinin bir kısmını içerek, tükettiğini kaydetti. Sevinç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu bekleyecek

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.