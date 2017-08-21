UYUŞTURUCU İÇTİ TRAFİK CANAVARI KESİLDİ

Dereboyu’nda dün meydana gelen kazada Zafer Özkaracan park halindeki araçlara çarptı.

Kazanın ardından ise Özkaracan’ın uyuşturucu etkisi altında olduğu belirlendi.

Bahadır AYNA

Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde dün saat 18.45 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Zafer Özkaracan isimli şahıs aracıyla park halindeki araçlara çarptı.

37 yaşındaki Zafer Özkaracan NY 340 plakalı aracıyla önce park halindeki Ahmet Sineli’ye ait KB 311 plakalı araca, ardından yine park halindeki Hakan Hamurcu’ya ait KB 621 plakalı araca çarptı.

Özkaracan hızını alamayarak aracıyla TED Paris isimli dükkanın içerisine girerek durabildi.

Aracında uyuşturucu bulundu

Kazanın ardından bölgedeki vatandaşlar Zafer Özkaracan’a yardım etmek için yanına gitti. Uyuşturucu etkisi altında olduğu anlaşılan Özkaracan aracının içerisinde bayıldı.

Vatandaşlar Zafer Özkaracan’ın başını yıkarken olay yerine giden polis, aracın içerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında bonzai olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde buldu.

“Sigaramı almam gerek”

Kazanın ardından olay yerine gelen ambulansa bindirilen Zafer Özkaracan araçtan inmeye çalışarak “Sigaramı almam gerek” dedi. Olay yerine giden Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekibi ve Olay Yeri İnceleme ekibi, araçtan çıkan uyuşturucu maddeleri emare olarak aldı. Zafer Özkaracan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenesinin ardından tutuklandı. Özkaracan’ın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Havadis