UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!
1 tutuklu!
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU
05.01.2020 tarihinde saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan Q.A.A.(E-25)’nın üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 150 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : uyuşturucu, Lokmacı Kara Giriş Kapısı
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