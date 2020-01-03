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UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR!

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDILAR!

2 tutuklu!

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Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, 02.01.2020 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan S.A.B.S.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramda yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.M.H.A.(E-21) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.    

MHA

 

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