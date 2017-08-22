Uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Uyuşturucu madde etkisi altında Dereboyu’nda park halindeki araçlara çarparak, bir iş yerine giren Zafer Özkaracan dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Devrim DEMİR

Dereboyu’nda önceki gün uyuşturucu madde etkisi altında park halindeki araçlara çarparak ortalığı birbirine katan Zafer Özkaracan, olay yerinde tutuklanarak sağlık kontrolleri için hastaneye götürülmüştü.

Zanlının aracında polis uyuşturucu ele geçirmesi üzerine Özkaracan aleyhinde soruşturma başlattı.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Özkaracan, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Araçtan uyuşturucu çıktı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Derman, önceki gün saat 18.00 sıralarında bilgi üzerine Osman Paşa Caddesi üzerinde Zafer Özkaracan’ın uyuşturucu madde etkisi altında kaza yaptığını öğrendiklerini anlattı.

Polis memuru Hasan Derman, meydana gelen kaza sonucunda olay yerine gelen polis ekipleri kazayı gerçekleştiren zanlı Zafer Özkaracan’ın aracında yapılan aramada 1 adet içerisinde tütün ile karışık sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan elle sarılmış sigara ile gazete kağıdına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulunduğunu söyledi.

Derman, soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Havadis