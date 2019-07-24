UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
1 kişi tutuklandı!
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Lefkoşa’da dün, Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.Ö (E-38) uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı. Polis tarafından verilen bilgiye göre, bahse konu şahsın üzerinde 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma sürüyor.
Etiketler : Lefkoşa, Lokmacı Kara Giriş Kapısı, uyuşturucu
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