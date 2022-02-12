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Uyuşturucu madde tasarrufundan 2 tutuklu

Uyuşturucu madde tasarrufundan 2 tutuklu

Uyuşturucu madde tasarrufundan 2 tutuklu

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Gazimağusa’da 2 kişi, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, B.A.(E-22) ve S.G.’nin (K-27) dün kaldıkları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmekte.

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