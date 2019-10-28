UYUŞTURUCU MADDE ZİRAATI VE TASARRUFU

Gazimağusa’da kiraladığı evde kalmakta olan GKRY vatandaşı Georgios Kalli (E-28)’nin 27.10.19 tarihinde ikametgâhında yapılan aramada saksılar içerisinde yetiştirilmiş Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 kök bitki, poşetler içerisinde 45 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Hint Keneviri ziraatında kullanılan muhtelif çeşit alet ve malzemelere polis tarafından el konarak zanlı tutuklandı. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantılı olduğuna inanılan GKRY vatandaşı Panayotis Georgiu (E-25) ve İngiliz vatandaşı Levi Dean Coleman (E-22) de ayni gün tutuklandı.



3 zanlı bugün 27.10 19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç Tutku Cantaş huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.



İddia makamı adına tanık olarak mahkemede hazır bulunan polis memuru Gökhan Yıldırım olgularla ilgili mahkemeye açıklayıcı bilgiler aktardı. Yıldırım şahadetinde, narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesinde görev ifa ettiğine değinerek zanlıların Eylül-26.10.19 tarihleri arasında Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ziraatı ve tasarrufundan methaldar olduklarını belirtti.



Gökhan şahadetine devamla, 26.10.19 tarihinde alınan bir bilgide, zanlı 1 GeorgiosKalli’ nin kirasında bulunan Gazimağusa’da çelebi apartmanı 11 nolu ikametgâhında kanunsuz olarak Hint keneviri bitkisi yetiştiriciliği yaptığına dair alınan bilgi ışığında zanlının aynı gün saat 16.00 raddelerinde kullanımındaki araç ve yanında zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte KKTC ye giriş yaptıkları esnada tespit edilerek alıkonulduklarını belirtti.



Ayni gün saat 16.30 – 18.00 saatleri arasında zanlı1’ in kirasında bulunan ikametgâhta 3 zanlı huzurunda gerçekleştirilen aramada ikametgahın çeşitli kısımlarında olmak üzere 5 ayrı saksı içerisinde ekilmiş 20 cm boyunda 5 kök Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bitkisi, 5 adet bardak içerisine ekilmiş 8 – 15 cm boyunda 5 kök Hint Keneviri bitkisi, TV sehpası üzerinde poşet içerisinde 7 adet siyah renk poşete sarılı yaklaşık 45 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulanarak emare olarak alındığını belirten tahkikat memuru Hint Keneviri ziraatında kullanılan muhtelif alet ve malzemelerin de bulunarak emare alındığını ve zanlıların tutuklandığını kaydetti.



Tutuklanmalarını müteakip zanlı 1 ve zanlı 2’ nin söz konusu ikametgâha daha önce beraber geldiklerini konusunda beyanları olduğunu söyleyen Yıldırım emare bitkilerin dikimini ve bakımını kendisinin yaptığına dair zanlı 1 GeorgiosKalli sözlü beyanı olduğunu, zanlı 3 PanayotisGeorgiu’nun ise herhangi bir beyanı olmadığını aktardı.

Tahkikatın henüz yeni başlamış olduğuna değinen Yıldırım alınacak ifadelerin yanında emarelerin tetkik ve inceleme için Lefkoşa’ya gönderileceği ve olay mahallinde kamera kayıtlarının olup olmadığının da araştırılacak olması nedeniyle zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.



Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Cantaş zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmaları konusunda emir verdi.