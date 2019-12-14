UYUŞTURUCU MADDEYİ TEDARİK ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda, evinde uyuşturucu bulundurduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan zanlının suç ortağı olduğu iddia edilen zanlı, mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ihbar üzerine gerçekleştirdiği operasyonda, ikametgâhında çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklu bulunan zanlı A.Y.S.M.A.’nın suç ortağı olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı A.M., bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bulguları aktaran polis memuru Fadıl Metin, 7 Aralık tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Y.S.M.A.’nın ikametgâhında arama yapıldığını ifade etti.

Yapılan aramada, yaklaşık 29 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 9 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu düşünülen madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas tartı cihazı bulunarak el konulduğunu söyledi.

Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4130 euro, 250

dolar ve 310 sterlin nakit para bulunduğunu da belirtti.

Olay ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, zanlının suç ortağı olduğu düşünülen zanlı A.M.’nin de tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.Y.S.M.A.’nın konu maddeleri, 4 Aralık tarihinde, zanlı A.M.’den 40 gram sentetic cannabionid, 10 gram kokain, 65 gram hintkeneviri olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.