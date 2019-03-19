UYUŞTURUCU OPERASYONU!
2 kişi tutuklandı!
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Esentepe-Tirmen dağ yolu üzerinde, Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu S.D.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 53 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam saat 21.00 sıralarındaki operasyonda, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan D.T. (E-41) tutuklandı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Etiketler : Esentepe-Tirmen dağ yolu, uyuşturucu operasyonu
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