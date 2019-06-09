uyuşturucu operasyonu

Polisin yaptığı operasyonlar sonucu Ozanköy ve Lefkoşa’da uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgli 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Ozanköy’de, dün 11.15-12.20 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince D.D.(E-27)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; toplam 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna bir adet ucu yanık sigara ile bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Öte yandan Lefkoşa’da dün 13.30-14.00 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince R.C.(E-51)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 25 gram ağırlığında reçine haline getirilmiş hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.