UYUŞTURUCU PATLAMASI!

2018’e gireli sayılı günler olmasına rağmen mahkeme raporlarına yansıyan uyuşturucu suçları ile ilgili olaylar, illetin daha 15 günlük bir sürede bile hangi boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

2018’e gireli sayılı günler olmasına rağmen mahkeme raporlarına yansıyan uyuşturucu suçları ile ilgili olaylar, illetin daha 15 günlük bir sürede bile hangi boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor.

Özlem ÇİMENDAL

Kullanımı ilkokul çağlarına kadar inen alkol, sigaranın yanı sıra dünyanın olduğu gibi KKTC’nin de kanayan yarası haline dönüşen uyuşturucudaki görülen ürkütücü artış, endişeye neden oluyor.

Havaalanları dikkat çekiyor

Uyuşturucunun ele geçirildiği en önemli noktalardan biri ise ülkenin tek havaalanı konumunda olan Ercan Havaalanı. Genelde ülkeye turist statüsünde girerken tespit edilenlerde en büyük payın dedektör köpeklerin başarısında olduğu gözler önüne seriliyor.

Mücadeleye rağmen, artış sürüyor

Her yıl hatta her gün bir öncekine göre artış gösterdiği görülen uyuşturucu suçunda mücadeleye rağmen yükselişin önlenememesi, gözleri sorunun nereden kaynaklandığı noktasına çevirdi. Bunun yanında yapılan mücadele şeklinin de sorgulanmasını gündeme taşıdı.

2018’in daha ilk 15 gününde 18 uyuşturucu suçu işlendi

Hemen her gün yeni bir uyuşturucu haberi ile güne gözlerin açıldığı KKTC’de henüz daha 2018’e gideli sayılı günler olmasına rağmen ilk 15 günlük sürede 18 uyuşturucu suçunun mahkeme kayıtlarına geçmiş olması, uyuşturucu illetinin ne kadar tehlikeli bir boyuta ulaştığını da gözler önüne seriyor.

Turistler rahatlıkla ülkeye üzerlerinde uyuşturucu ile geliyor

Ülkeye turistik amaçlı geçerken üzerlerinde uyuşturucu ile tespit edilerek, haklarında yasal işlem başlatılanların sayısı da dikkat çekiyor. Havaalanındaki kontrollerin bu kadar sık olması ve yakalanmaların artmasının da ders olmadığı Ercan Havaalanı’na hala üzerlerinde uyuşturucu ile gelen turistler ise şaşkınlıkla karşılanırken, akıllara ise Kıbrıs havaalanlarında uyuşturucu tespiti noktasında yeterli denetimin yapılamadığı algısının oluşmuş olabileceği sorusu da geliyor.

Sınır kapılarındaki trafik de yoğun

Ülkede gün geçtikçe tırmanışını sürdüren uyuşturucu illetinin tek giriş kapısı havaalanları ya da limanlar değil. Güney’den Kuzey’e yapılan uyuşturucu ticareti de azımsanmayacak nitelikte. Kapılardaki uyuşturucu olaylarındaki artış da iki kapı arasındaki ticaretin de sıkı denetimlere rağmen hala devam ettiği de görülüyor.

Kolaylıkla ulaşılabiliyor

Ev baskını, araba araması ve şikayet üzerine takiplerde Narkotik Ekiplerinin nisan ayı boyunca başarılı operasyonları dikkat çekerken, ülkedeki uyuşturucu maddelerin evlerde, arabalarda kolaylıkla muhafaza edebildiği de dikkat çekti. Ayrıca ülke içinde tespit edilerek işlem yapılan olay sayısı ise havaalanları ile eşit sayıda 9 olay olarak dikkat çekti.

Hasan Karaokuçu:

“Yakalanma oranlarında artış var ancak arzın önlenmesine yönelik bir sıkıntımız olduğu da açıkça görülüyor”

Uyuşturucu ile mücadelenin tüm çevrelerin katkısı ile gerçekleşebileceğine dikkat çeken Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, gerek kamusal olarak gerek eğitim temelindeki mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Operasyonlar sık

Uyuşturucu konusunda arzın önlenmesi konusunda polisin çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Karaokçu, düzenlenen operasyonların ve mücadelenin etkinliğinden bahsetti.

En büyük eksiklik rehabilitasyon

Uyuşturucu ile mücadele konusunda en büyük eksikliğin rehabilite noktasında olduğunu vurgulayan Karaokçu, “Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi konusunda çalışmalar yapıldı ancak henüz net bir adım atılmadı. Yeni hastane ile birlikte Barış Ruh ve Sinir’in bulunduğu binanın arkasına yeni bir merkez yapılması gündemde” dedi.

“Arzın önlenmesinde sıkıntı var”

Son günlerdeki uyuşturucu operasyonlarının ve yakalanmaların oranının oldukça yüksek olduğunu da doğrulayan ancak arzın önlenmesine yönelik bir sıkıntının var olduğunun görüldüğünü ifade eden Karaokçu, “Doğrudur son zamanlardaki yakalanma oranlarında artış var ancak arzın önlenmesine yönelik bir sıkıntımız olduğu da açıkça görülüyor” şeklinde konuştu.

“Çok rahat bulunarak ulaşılması bir yerlerde ciddi bir sıkıntının olduğunu gösteriyor”

Karaokçu ayrıca, arz ve talep bağlamında arzın önlenmesinde istenilen düzeyde olunmadığına işaret ederken, ülkede uyuşturucunun çok rahat bulunması ve ulaşılabilmesinin de kolaylığı bir yerlerde ciddi bir sıkıntının olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Etkin mücadelede, polisin istediği yaslar üzerinde çalışılıyor

Uyuşturucu ile etkin mücadelede kilit noktada olan polisin istediği yasalar üzerindeki çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Karaokçu, “Ama bilimsel olarak uyuşturucunun ne kadar artıp artmadığının boyutu bize mahkemelerin ve polisin yakalamaları ile ülkedeki uyuşturucu sorununun tüm boyutlarını bize vermez. Şu an itibarı ile 2018 planımıza ilkokul, ortaokul, lise ve KKTC geneli başta olmak üzere beş tane bilimsel araştırma koyduk. Bu araştırmayı en son 2015’te yapmıştık ve 2018’de de yaparak bu oranları ve hangi maddelerde ne yönde bir değişiklik olmuş bunları karşılaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Bonzai kullanımında düşüş, esrarda artış oldu

Polisin raporlarına göre sentetiklerin başında gelen Bonzai’de bir düşüş ancak esrarda bir artış görüldüğüne dikkat çeken Karaokçu, “Polisin raporlarına göre Bonzai kullanımında düşüş, esrar kullanımında bir artış var gibi görünüyor. 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele konusunda birçok yönden birçok materyalle çalışmalarımıza başlayarak, bilimsel raporlar ışığında bazı verileri ortaya koyarak önlem noktasında daha aktif olabileceğiz” diye konuştu.

Ocak 2018’in ilk yarısını kapsayan sürede mahkeme raporlarına yansıyan uyuşturucu olayları

*PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da dün 4 farklı adrese düzenlenen “Yıldırım Operasyonu” sonucunda toplam 69.5 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirdi. 10 zanlı tutuklandı.

*PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldığı ihbar üzerine E. K.’nin evine yaptığı baskında, dolap içerisine kurulmuş tam teçhizatlı uyuşturucu serası buldu.

*Mağusa’da 485 gr 430 miligram Sentetik Cannabionoid ile 53 gram 94 miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf eden sanık hakkındaki karar verildi.

*Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmaya çalışan zanlı yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında meseleye bağlantısı görülen başka iki zanlı tutuklandı.

*Girne’de yapılan operasyonda evinde 12 gram sentetik cannabinoid bulunan zanlı gözaltına alındı.

*Girne’de düzenlenen operasyonda ele geçirilen satışa hazır 600 gram esrar ve 80 gram bonzai türü uyuşturucu madde ile ilgili tutuklu bulunan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

*Tasarrufundaki uyuşturucu madde ile Ada’ya gelen zanlı, narkotik dedektör köpeği tarafından tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

*Lefkoşa’da uyuşturucu madde etkisi ile rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan zanlının ardından gerçekleştirilen operasyonda, narkotik polisi içiciden satıcılara ulaşarak 5 kişiyi tutukladı.

*Ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı, dedektör köpeği Liz’den giriş vizesi alamadı. Tutuklanan zanlı Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

*Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi Surlariçinde ihbar üzerine bir eve baskın düzenledi. Baskın anında evde bulunan zanlı ve kız arkadaşı tasarrufunda 2 adet içinde uyuşturucu madde bulunan elle sarılmış sigara ve mendil kâğıdına sarılı 5 gram bonzai ele geçirildi.

*Lefkoşa’da uyuşturucu sattığı tespit edilmesi üzerine takibe alınan ve yapılan operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu ile yakalanan zanlı, tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

*Mağusa’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen 42 gr Hintkenevirini tasarruf ettikleri için tutuklanan 3 zanlı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

*Ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile İsrail’den gelen zanlı, narkotik dedektör köpeği Cindy tarafından tespit edilerek tutuklandı.

*KKTC’ye Güney Kıbrıs’tan ithal ettiği hintkenevirlerini satmak için gelen ancak şüpheli tavırları sebebi ile devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı, Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

*Haspolat bölgesinde ikamet eden zanlıda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptığı bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda ev sahibi ve müşteri suçüstü yakalandı. Zanlılar Lefkoşa’da nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

*Lefkoşa’da Narkotik ekibi tarafından zanlının ve konu evde misafir olarak bulunan kişinin huzurunda yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

*Girne’de düzenlenen operasyonda birlikte kaldıkları evde uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülerek tutuklanan Ürdün uyruklu iki üniversite öğrencisi mahkemeye çıkarıldı.

*Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği operasyonda 3 zanlı, tasarruflarında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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