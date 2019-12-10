UYUŞTURUCU SATICILARINA HAPİS!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Ülkeye 30 gram uyuşturucu ithal eden ve satışını yaptığı tespit edilen Mithat Mert Yazıcı, Can Kaya ve Burak Tüylüce, birer yıl hapis cezasına mahkum edildiler.



Ülkemize 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ithal eden ve uyuşturucu sattığı belirlenen Mithat Mert Yazıcı, Can Kaya ve Burak Tüylüce 1 yıl hapis cezası aldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Umut İnan açıkladı. Yargıç Umut İnan, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. İnan, sanıkların ticari amaçlı ve şahsı kullanım miktarının çok üzerinde 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ve tasarruf etmelerini aleyhlerine değerlendirdiklerini belirtti. İnan, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Yargıç İnan, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.



