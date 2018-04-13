UYUŞTURUCU SATIŞINI KAZANÇ KAPISI GÖRDÜ!

Temmuz ayında Girne’de gerçekleşen uyuşturucu baskınında tutuklanan Raşit Sağıroğlu ve Ahmet Gulle aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı. Heyet uyuşturucu ticareti yapan Sağıroğlu'na acımadı

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Temmuz ayında Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde 8 gram kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve verdiği ifade doğrultusunda Ahmet Gulleyi’de yakalatan Raşit Sağıroğlu ve Ahmet Gulle aleyhinde görüşülen dava dün karara bağlandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Tacan Reynar’ın oy birliği ile aldığı kararı Yargıç Temay Sağer okudu.

Sağıroğlu 2 yıl hapse mahkûm edilirken, Ahmet Gulle 45 gün hapislik cezasına mahkûm oldu.

İfadesinde yalan söylemişti

Temmuz ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Sağıroğlu, 6 ay sonra duruşma aşamasında tasarrufunda 28 gram kokain olduğunu itiraf etmişti.

Temmuz ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kokain türü maddeyi Ahmet Gulle’den aldığını itiraf ederek Gulleyi’de 1 gram Hintkeneviri ile tutuklatan Sağıroğlu’nun polise yalan ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Sağıroğlu ile birlikte tutuklanan Gulle, Temmuz ayında teminata bağlanarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Mart tarihinde itham edildikten sonra hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı kararda etkili oldu

Yargıç Temay Sağer, tüm çabalara rağmen uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını ve önüne geçilemediğine değindi.

Sağer, sanık Raşit Sağıroğlu’nun uyuşturucuyu sadece içmeyerek kazanç kapısı sağladığını belirterek kararda ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Uyuşturucu işini toptancılığa çevirerek, kişilerin zehirlenmesine sebebiyet verenlere mahkemelerin müsamaha göstermelerinin mümkün olmadığını kaydeden Sağer, oy birliği ile alınan kararda Raşit Sağıroğlu’nu 2 yıl, Ahmet Gulle’yi ise 45 gün hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Havadis