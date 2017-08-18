UYUŞTURUCU SATTIKLARINI İTİRAF ETTİLER!

Devrim Gezmişel ve Murat Tabakoğlu, geçen hafta Çatalköy’de Yusuf Koşar’a kokain satma suçlamasıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Devrim DEMİR

Narkotik ekipleri tarafından 9 Ağustos tarihinde uyuşturucu alışverişi yapan 3 kişiden biri olan Yusuf Koşar’ı kokain ile suçüstü yakaladıktan sonra genişlettiği soruşturmada, uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Polis tarafından arandıklarını öğrenen biri bayan biri erkek 2 kişi önceki gün Narkotik Şube’ye giderek teslim oldu.

Poliste soruşturma amaçlı tutuklu bulunan Yusuf Koşar’a 350 TL karşılığında uyuşturucu sattıklarını itiraf eden Devrim Gezmişel ve Murat Tabakoğlu tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Hazan Aksun, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 1’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci, zanlılar Devrim Gezmişel ve Murat Tabakoğlu’nun 9 Ağustos tarihinde Çatalköy’de gerçekleşen uyuşturucu operasyonu ile bağlantılı tutuklandıklarını anlattı.

Zanlıların polis tarafından aranmalarını öğrenmesi üzerine, önceki gün kendilerinin teslim olduğunu ve Koşar’a 350 TL karşılığında 2 gram kokain sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Dümenci, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek 1’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Zanlılar Yusuf Koşar, Devrim Gezmişel ve Murat Tabakoğlu’nun bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmaları bekleniyor.

Havadis