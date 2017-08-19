UYUŞTURUCU SİPARİŞ ETTİ KARDEŞİNİ DE YAKTI

Suna ERDEN

Kardeşine uyuşturucu siparişi veren abi cezaevine gönderilirken, kardeşi teminatla serbest bırakıldı

Narkotik detektör köpeği Liz’in tepki vermesiyle Ercan Havaalanı’nda 130 tane uyuşturucu hap ve 5 gram hintkeneviri ile yakalanan ve sorgusunda uyuşturucu maddeleri abisi Talhan Kara’nın isteği ile getirdiğini itiraf eden Talhat Kara ile abi Kara dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Teminat talebi ile mahkemeye çıkarılan zanlılardan kardeşini suça teşvik eden Talhan Kara cezaevine gönderildi.

KARDEŞİNİ SUÇA TEŞVİK ETTİ

Duruşmada olayı aktaran Polis, 14 Ağustos tarihinde, saat 13.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapmak için bekleyen zanlı Talhat Kara’nın üzerinde arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada şeffaf naylona sarılı 130 adet extacy hap ile 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu kaydeden polis, zanlının havaalanında verdiği ifadede uyuşturucu maddeleri abisinin yönlendirmesi ile getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı. İtiraf üzerine bekleyişe geçtiklerini, zanlıyı almaya gelen abisi Talhan Kara’nın da tutuklandığını belirten polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Talhan Kara’nın gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, ifadesinde hintkenevirini kendi kullanımı için getirttiğini ancak hapları ise müşteri bulması durumunda satacağı itirafında bulunduğunu söyledi. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, kardeşini suça teşvik eden abi Talhan Kara’nın tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 2 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı Talhat Kara ise yurtdışına çıkış yasağı,10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.Star Kıbrıs