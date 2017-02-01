Uyuşturucu ve evrak sahteleme

UŞTURUCU VE EVRAK SAHTELEME

Polisten yapılan açıklamaya göre, Haspolat’ta ise, dün saat 12:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, H.E.(E-23) kimlikli kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu hapların M.K.Ö.(E-26) tarafından kanunsuz olarak ithal edildiği tespit edildi. Ayrıca H.E.’nin (E-23) daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu, kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

İki zanlı da tutuklandı.