UYUŞTURUCU VE EVRAK SAHTELEME
Uyuşturucu ve evrak sahteleme
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UŞTURUCU VE EVRAK SAHTELEME
Polisten yapılan açıklamaya göre, Haspolat’ta ise, dün saat 12:00 sıralarında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, H.E.(E-23) kimlikli kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 hap bulunarak emare alındı.
Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu hapların M.K.Ö.(E-26) tarafından kanunsuz olarak ithal edildiği tespit edildi. Ayrıca H.E.’nin (E-23) daha önceden yurt dışından temin etmiş olduğu, kimlik kartı üzerine kendi fotoğrafını yapıştırmak suretiyle sahtelediği belge ile KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.
İki zanlı da tutuklandı.
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