UYUŞTURUCU ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ötüken ve Zafer Burnunda yapılan operasyon sonucunda ele geçirilen 4 kilo 850 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile ilgili olarak tutuklanan 2 zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ötüken ve Zafer Burnunda düzenlenen “Köstebek Operasyonu” sonucu ele geçirilen 4 kilo 850 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Salih Galata ve Şefik Ormancıoğlu hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Galata ile Oduncuoğlu’nun tutukluluk süreleri 3’er gün süreyle daha uzatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’nun, 27 Mayıs 2019 tarihinde Ötünken’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak tutuklandığını anımsattı. Yıldırım, 27 Mayıs 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlıların tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve satış yapacak pazar aradıklarının öğrenildiğini söyledi.

Ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Galata’nın gösterimi üzerine Ötüken’de bir yarım inşaat yanında toprağa gömülü vaziyette 10 kalıp halinde 2 kilo 300 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsatan Yıldırım, yine zanlı Galata’nın evinde yapılan aramada ise evinin avlusundaki balıkçı teknesinin ön dolabında 250 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

Yıldırım, zanlı Ormancıoğlu’nun evinde yapılan aramada ise garaj içerisinde 5 kalıp halinde toplam 1 kilo 150 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. 27 Mayıs 2019 tarihinde Zafer Burnuna gidildiğini söyleyen Yıldırım, zanlı Galata’nın gösterimi üzerine uyuşturucu maddeleri içerisinden aldığı bidonun bulunarak emare alındığı ve konu yerde yapılan araştırmada ise 5 kalıp halinde 1 kilo 150 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Yıldırım, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3 gün daha

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Dilşah Karayel, zanlı Salih Galata ile Şefik Ormancıoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.