UYUŞTURUCU ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ard arda yapılan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa’da PGM Narkotik ve KaçakçılığıÖnleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ard arda yapılan uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 6 zanlı hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Muhammet Kabadayı, Kemal Kurt, Saidjan Beshimov, Muzaffer Zavır, Ana Cristina Karadirek ve 17 yaşındaki B.V.K’nin tutukluluk süresi 3’er gün daha uzatıldı.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri zanlı Zavır’dan aldılar

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 3 Ocak 2020 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Muhammet Kabadayı’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün zanlı Kabadayı’nın evinde arama yapıldığını söyleyen Selvili, içerisinde tütünle karışık Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunduğunu açıkladı.

Selvili, tutuklanan zanlı Kabadayı’nın gönüllü ifade vererek konu maddeyi zanlı Saidjan Beshhimov’un istemi üzerine zanlı Kemal Kurt yardımıyla birlikte zanlı Muzaffer Zavır’dan 50 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Kurt ile Beshimov’un 4 Ocak 2020 tarihinde tespit edildiğini belirten Selvili,

zanlı Beshimov’un evinde yapılan aramada içerisinde tütünle karışık Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık 1 adet sarma sigara bulunduğunu söyledi.

Selvili, ayni gün zanlı Muzaffer Zavır’ı tespit etmek amacıyla evine gidildiğini ve zanlı Zavır’ın evinde tespit edilemediğini ancak konu evde zanlı Ana Cristina Karadirek ile B.V.K’nin tespit edildiğini belirterek, konu evde yapılan aramada ise kavanoz içerisinde 15 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Saidjan Beshimov’un gönüllü ifade verdiğini söyleyen Selvili, tasarrufunda bulunan konu maddeyi zanlı Muhammet Kabadayı ve Kemal Kurt ile birlikte zanlı Zavır’dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Tutukluluk süreleri uzatıldı

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli YargıcıÇiğdem Güzeler, tüm zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.