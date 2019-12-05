UYUŞTURUCU ZULASI ORTAYA ÇIKTI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mormenekşe’de, geçtiğimiz hafta uyuşturucu suçundan dolayı tutuklanan Hasan Hüseyin Haksever’in kız kardeşinin evinde Haksever’in uyuşturucu zulası ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada Haksever’in uyuşturucu maddeleri Savaş Kadı’dan aldığının öğrenilmesi üzerine Savaş Kadı tutuklandı.

Mormenekşe’de, geçtiğimiz hafta uyuşturucu suçundan dolayı tutuklanan Hasan Hüseyin Haksever’in kız kardeşinin evinde Haksever’e ait uyuşturucu zulası tespit edildi. PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, şu anda cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Hasan Hüseyin Haksever hakkında aldıkları ikinci bir ihbar üzerine Haksever’in kız kardeşi H.H’nin evinde yaptığı aramada yaklaşık 200 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. H.H’nin evinde 200 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine H.H gözaltına alındı ancak yürütülen tahkikat kapsamında konu uyuşturucu maddelerin H.H’ye değil Hasan Hüseyin Haksever’e ait olduğu tespit edildi ve H.H serbest bırakıldı. Zulanın Hasan Hüseyin Haksever’e ait olduğunun öğrenilmesi üzerine cezaevinde bulunan Haksever’den ikinci bir gönüllü ifade temin eden narkotik ekipleri ise olayla bağlantısı olduğunu tespit ettiği Savaş Kadı’yı tutukladı. Narkotik ekipleri önceki gün zanlı Kadı’nın evinde yaptığı aramada ise 1 adet 3 namlulu ateşli silah ve eski eser nitelikli olduğundan şüphelenilen 1 adet eski kitap buldu. “Kanunsuz uyuşturucu madde verme”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kadı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Haksever, zanlı Kadı’dan 150 gr uyuşturucu aldığını itiraf etti

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Savaş Kadı’nın 23 Kasım 2019 ile 2 Aralık 2019 tarihleri arasında Mağusa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde verme”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını belirtti. Yıldırım, 26 Kasım 2019 tarihinde Yeniboğaziçi köyünde narkotik ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda Hasan Hüseyin Haksever’in tasarrufunda yaklaşık 9 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edilerek Haksever aleyhine soruşturma başlatıldığını ve soruşturma neticesinde Haksever’in 29 Kasım 2019 tarihinde teminata bağlanarak davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla 2 ayı geçmemek üzere cezaevinde tutuklu kalması yönünde bir emir temin edildiğini anımsattı.

2 Aralık 2019 tarihinde ise Hasan Hüseyin Haksever’in 26 Kasım 2019 tarihinde tutuklandığı esnada tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde dışında yüklü miktarda daha Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi kız kardeşi H.H’ye ait evde zula yaptığı bilgisi alındığını belirten Yıldırım, aynı gün konu evde arama yapıldığını söyledi. Yıldırım, konu evde yapılan aramada evin arka avlusunda şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 200 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. 3 Aralık 2019 tarihinde Hasan Hüseyin Haksever’in merkezi cezaevinde ziyaret edilerek bulunan madde ile ilgili izahat istendiğini söyleyen Yıldırım, Haksever’in söz konusu uyuşturucu maddeyi,

26 Kasım 2019 tarihinde tasarrufunda bulunan uyuşturucu madde ile birlikte 23 Kasım 2019 tarihinde toplam 150 gr olarak zanlı Savaş Kadı’dan aldığı yönünde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Ateşli silah ve eski eser niteliğinde olduğundan şüphelenilen kitap bulundu

Polis Memuru Gökhan Yıldırım, zanlı Savaş Kadı’nın ayni gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Zanlı Kadı’nın evinde yapılan aramada yatak odasındaki duvar dolabında bulunan çelik kasa üzerinde 1 adet 3 namlusu olan eski bir ateşli silah ile yine aynı dolapta üzerinde haç motifi olan ve içerisinde yabancı dilde yazılar olan eski bir kitap bulunduğunu belirten Yıldırım, eski eser nitelikli olabileceği şüphesiyle emare alındığını söyledi. Yıldırım, zanlı Kadı’nın herhangi bir gönüllü ifade vermemekle birlikte zanlıya suçu ilk izah edildiği zaman Hasan Hüseyin Haksever ile herhangi bir görüşmesinin olmadığı yönünde beyanda bulunduğunu, ancak zanlının tasarrufundaki cep telefonu incelendiğinde ilk nazarda zanlı ile Hasan Hüseyin Haksever’in vermiş olduğu ikinci gönüllü ifadesini teyit eder nitelikte görüşmeler olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Yıldırım, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Savaş Kadı’nın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.