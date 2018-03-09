UYUŞTURUCUDA KAN SKANDALI!

Denetimli Serbestlik Yasası çerçevesinde mahkeme tarafından serbest bırakılan uyuşturucu bağımlılarının kan tahlillerinin yapılamaması, uyuşturucu kullanımını teşvik ediyor.

Özlem ÇİMENDAL

Ülkede her geçen gün biraz daha artış gösteren uyuşturucu satışı ve kullanımına karşı bir mücadele şekli olarak gündeme getirilen “Denetimli Serbestlik Yasası”nın en önemli ayaklarından biri olan kan alma noktasında eksiklikler yaşanıyor.

Kan alınmıyor

KKTC mahkemeleri tarafından uyuşturucu suçundan yargılanan sanıklara tanınan “Denetimli Serbestlik Yasası”nda büyük sıkıntılar yaşandığı ortaya çıktı. Mahkemelerin 1 ile 3 yıl arasında Denetimli Serbestlik Yasası’na tabi tutulmasına emir vererek serbest bıraktığı sanıklar, yasa gereği Devlet hastanesine düzenli olarak verilmesi gereken kanlarını veremiyor.

“Hastane bize boşuna kan vermeyin analiz yapamıyoruz diyor”

Yeni Bakış’ın konuyla ilgili elde ettiği bilgilere göre, yasadan yararlanıp serbest kalan ve mahkeme emri çerçevesinde kan vermesi gereken sanıkların hastaneye başvurmalarına karşın bu işlemleri devlet laboratuvarının yanmasının ardından geçen onca zamana karşın hala yapılamıyor. Konuyla ilgili Yeni Bakış’a konuşan bir hükümlü, “Denetimli Serbestlik Yasası çerçevesinde serbest kaldım, mahkemenin emri çerçevesinde kan tahlillerimle birlikte belli zaman aralıkları çerçevesinde ispatı vücut yapmam gerekirken, hastaneye sürekli başvurmama rağmen bana verilen yanıt, tahlilleri yapamıyoruz onun için de kanınızı almamıza gerek yok” dedi.

“Devlet kendi eliyle uyuşturucuyu teşvik ediyor”

Devletin çıkardığı yasaları kendi eliyle bozduğuna dikkat çeken söz konusu bağımlı, “Biz bu illetten kurtulmak için mücadele ettikçe, devlet bizi uyuşturucuyu bırakmamamız yönünde teşvik ediyor” dedi.

“Denetim yok kullanalım”

Bu arada, konuyla ilgili Yeni Bakış’a bilgi veren Tıp camiasından bir kaynak ise, “Devletin bu tavrı uyuşturucuyu önleme bir yana kullanın nasıl olsa bir şey olmaz” anlamı taşıdığını vurguladı.

Köroğlu: Uyuşturucu madde, kan, alkol analizleri yapılmıyor

Tabipler Birliği Asbaşkanı Teksen Köroğlu da konuyla ilgili Yeni Bakış’a yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanımı ve satışının oldukça yüksek olduğu KKTC’de, vücut sıvısı analizlerinin yapılamadığının altını çizerek, “Vücut sıvı analizlerini yapan makinelerinin olmaması nedeniyle 1 yıldır vücuttaki uyuşturucu madde, alkol analizleri, toksikolojik analizler yapılamamakta. Uyuşturucu kullanan ve bağımlılar da kontrol edilememektedir” dedi.

Kriminal örnekler incelenemiyor

Özellikle kriminal olaylardaki örnekler ve kanıtların otopsilerinin yapılamadığına dikkat çeken Köroğlu, “Örnekler üzerindeki kan ve meni lekelerinin analizlerinin yapılması, grup tayininin yapılması gibi hiçbir işlem yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

Kan analizleri yapılamıyor

Köroğlu, adli bölümlerdeki kriminal olaylarda emareler ve örnekler üzerinde kan ve meni örneklerinin saptanarak analizlerinin yapılamamasının yanı sıra, besin ve çevre maddelerinde radyasyon tayin ve tespitlerinin de Devlet Laboratuvarı’nın yapması gereken analizler olmasına karşın bunların gerçekleştirilemediğini söyledi. Köroğlu, havada, suda, toprakta çevre kirliliği yapacak etkenleri saptayarak önlem alması gereken Sağlık ve Çevre Bakanlıklarının laboratuvarda tahlil yaptırarak bunları hayata geçirememesi sebebiyle halk sağlığını hiçe sayarak, önlem almadığına dikkat çekti.

En basit olayda dahi örnekler yurt dışına

En basit zehirlenmede dahi örneklerin yurt dışına gönderilmesinin olayların aydınlatılması ve kriminal olaylardaki davaların ilerlemesinde ve adaletin sağlanmasında gecikme yaşanması durumu ile karşı karşıya da kalındığını ifade etti. Köroğlu, kriminal olaylardaki en basit tetkikin bile şu an için Devlet Laboratuvarı’nda yapılamamasının oldukça manidar olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu tavan yaptı, kontrolü yapılamıyor

Uyuşturucu kullanımının en üst seviyeye çıktığı KKTC’de vücut sıvı analizlerinin yapılamamasının oldukça tehlikeli olduğuna vurgu yapan Köroğlu, “Uyuşturucu kullanımının bu denli arttığı bir dönemde hala bizim ülkemizde sıvı analizlerinin yapılmaması oldukça üzücüdür. Bu analizleri yapacak makinenin olmayışından dolayı analizlerin yapılamaması, aynı zamanda kullanıcıların tespitlerini zorladığı gibi, denetim ve caydırıcılık noktasında da kullanıcıların bilincinde belli bir rahatlığa neden olmaktadır” ifadelerini kullandı. Devlet Laboratuvarı’nın iş göremez yapısı nedeniyle en basit zehirlenmelerde dahi adli olaylara cevap vermeyecek durumda olduğunu savunan Köroğlu, uzman elemanları bulunan Devlet Laboratuvarı’nın en basit analizleri dahi yapmamasının gerek uyuşturucu ve alkol bağımlıları, gerekse halk üzerinde bıraktığı olumsuz etkiye dikkat çekti.

Yeni Bakış