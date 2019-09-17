UYUŞTURUCUDAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI!

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

Dün sabah Dipkarpaz’da polis ekibi tarafından gerçekleştirilen trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan Y.Y.B.’nin (E-41) şüpheli hareketleri üzerine, kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet öğütücü, yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet elektronik nargile bulunarak emare alındı.

İskele’de ise dün akşam trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sırasında M.T.’nin (E-30) anayol kenarında çalışır vaziyette park halinde bulunan aracı içerisindeki şüpheli hareketlerinden dolayı aracında yapılan aramada, içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Her iki olayda adı geçen şahıslar tutuklandı.