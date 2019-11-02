UYUŞTURUCUDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI!

01.02.2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen H.A.(E-23)’nın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 19 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunmuştur. Adı edilenin ikametgahında yapılan aramada da toplam 10 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunmuştur. Adı edilen ve aynı yerde sakin A.I.A.A. (E-23) ve A.I.A.A. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.