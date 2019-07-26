UYUŞTURUCUDAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta altı kişi uyuşturucu madde bulundurma suçundan tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazimağusa’da Bahriyeli Sokak’ta, suçla operasyonel mücadele ekipleri tarafından dün yapılan devriye esnasında şüpheli görülen M.A.A.A’nın (E-19) üzerindeki aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

M.A.A.A’nın yanında bulunan A.Z.’nin (K-22) evinde yapılan aramada ise yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde aynı türden uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir öğütücü de emare alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa’da dün A.A.(E-21) ve S.N.’nin (E-23) evinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 21 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Lefkoşa’da A.A.M.T.’nin (E-23) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine evinde dün polis tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 200 mlgr ağırlığında tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınırken, şahıs tutuklandı.

Güzelyurt’ta dün polis tarafından F.R.’ye (E-48) ait evde yapılan aramada, yaklaşık 65 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı. F.R. tutuklandı.