UYUŞTURUCUYA OKKALI CEZA!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, dört ayrı uyuşturucu suçundan suçlu bulunan Serkan Balı’yı 4 sene hapse mahkum etti

Devrim DEMİR

Lapta’da 2016 yılında Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda dört ayrı uyuşturucu madde ile yakalanan Serkan Balı, aleyhindeki dava dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Heyet, Balı’nın işlediği her suça ayrı ayrı hapislik cezası vermeyi uygun görerek, toplamda 48 ay hapislik verdi.

Balı, mahkum olduğu dört davadan ayrı ayrı hapislik yatacak.

Oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı.

Dört çeşit uyuşturucu ile yakalanmıştı

Kararı okuyan yargıç Temay Sağer, Narkotik ekiplerinin Lapta’da Serkan Balı’nın evine 2016 yılı Aralık ayında operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Sağer, operasyon sonucu polisin Balı’nın evinde 2 adet yeşil, 23 adet krem renk olmak üzere toplam 25 adet extacy, 1 gram hintkeneviri, Amfetamin türü uyuşturucu toz ve 3 gram bonzai ele geçirdiklerini ifade etti.

Yargıç Temay Sağer, Balı’ndan yapılan sorgulamada uyuşturucu hapları 100 adet, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 3 gram, bonzai türü uyuşturucu maddeyi ise 7 gram olarak 25 Aralık 2016 yılında Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken ithal ettiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Balı’nın soruşturmasının tamamlanması ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğine değinen Sağer, sanığın 2017 yılı Ocak ayından bu yana cezaevinde olduğunu kaydetti.

Sağer: En ağır suç uyuşturucu ithali

İşlenen suçun ciddiyetine dikkati çeken Yargıç Temay Sağer, en ağır suçun ülkeye uyuşturucu ithal etmek o ülkede, uyuşturucu ile mücadeleye sekte vurmak olduğunun altını çizdi.

Cezalarını ayrı ayrı çekecek

Sağer, Serkan Balı’ya verilecek en adil cezanın hapislik olduğunu ve ülkeye ithal ettiği 4 ayrı uyuşturucu suçtan ayrı ayrı hapislik cezası aldığını ifade ederek her suçu için ayrı ceza çekilmesini uygun gördüklerini belirtti.

Sağer, Balı’yı MDMA türü uyuşturucu hap suçundan 12 ay, bonzai suçundan 12 ay, Amfetamin suçundan 18 ay ve Hintkeneviri suçlarından 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Havadis