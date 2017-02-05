UYUŞTURUCUYU CEZAEVİ DAMINA ATTI

Kaan Taşken Önsal, Merkezi Cezaevi’nde polis baskınında ele geçirilen uyuşturucuyu Münür Orçun Bolcanlı’ya temin etme suçlamasıyla tutuklandı

Nadire BAHADİ

Mağusa ve İskele bölgelerinde adı daha önce pek çok kez suça karışan Kaan Taşken Önsal bu kez de cezaevinde tutuklu bulunan Münür Orçun Bolcanlı’ya uyuşturucu temin ettiği gerekçesi ile tutuklandı. Zanlı dün “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlaması ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Polis mahkemede Bolcanlı’nın yönlendirilmiş arama ile zanlının cep telefonunu aradığını ve uyuşturucu maddenin ise cezaevi damından mahkumlara ulaştığını açıkladı. Kaan Taşken Önsal mahkeme emri ile 3 gün poliste tutuklu kalacak.

Uyuşturucu cezaevi damından mahkumlara ulaştı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cemal Ramiz mahkemede verdiği ifadesinde, 26 ocak tarihinde cezaevinde yapılan aramada hükümlü tutuklu Münür Orçun Bolcanlı’nın tasarrufunda 10 gram hint keneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını anımsattı. Ramiz, yürütülen soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddenin Bolcanlı ile aynı koğuşta bulunan Hakan Demirbüken, Abdullah El Yakup ve 14 yaşındaki İ.E’nin yardımı ile cezaevi damından alındığının tespit edildiğini açıkladı.

Yönlendirilmiş arama ile zanlıyı aradı

Polis memuru Cemal Ramiz, kamera görüntülerinden yapılan incelemede Münür Orçun Bolcanlı’nın cezaevi telefonundan yönlendirilmiş arama ile zanlı Kaan Önsal Taşken ile 3 kez görüşme yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Önsal’ın dün evinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Ramiz, zanlının polise verdiği bazı beyanlar nedeni ile Münür Orçun Bolcanlı’nın ve diğer mahkumların yeniden sorgulanması gerektiğini ifade etti. Önsal’ın kullanımındaki cep telefonu dökümlerinin incelenmesi için gerekli yazışmaların yapıldığını belirten Ramiz, incelemeler sonucu soruşturmanın farklı bir yöne kayma ihtimali olduğunu söyleyerek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Polisin süreye ihtiyacı olduğu açıktır”

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlının suçla bağlantısı olduğu yönünde yeterli şahadetin mahkeme huzurunda olduğunu söyledi. Araştırılması gereken pek çok husus olduğunun görüldüğünü söyleyen Güzeler, suçun ciddiyetine dikkat çekerek bu tür suçlarda polisin süreye ihtiyacı olduğunun açık olduğunu belirterek Kaan Taşken Önsal’ın 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Havadis