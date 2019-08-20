UYUŞTURUCUYU İÇİP ANAYOLDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da, anayolda iki kişinin kavga ettiği yönünde bilgi alan Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, aldıkları ihbar üzerine olay yerine giderek zanlı Osman Akın ile Mehmet Ali Yıldırım’ı şüpheli şekilde tespit etti. Önce alkollü olduklarından şüphelenen polis ekipleri zanlı Akın ile Yıldırım’a alkol testi yaptı ancak zanlıların alkollü olmadığı tespit edilince uyuşturucu madde kullandıklarından şüphe ederek her iki zanlıyı da Mağusa Polis Müdürlüğüne sevk etti. Mesele ile ilgili olarak soruşturmayı devralan narkotik ekipleri ise zanlıların tespit edildiği yerde 1,5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Akın ile Yıldırım aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Anayolda uyuşturucu

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 18 Ağustos 2019 tarihinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekiplerinden alınan bilgide, almış oldukları bir bilgi doğrultusunda iki kişinin tartıştıklarını öğrendiklerini, akabinde olay yerine gittiklerinde zanlı Osman Akın ile Mehmet Ali Yıldırım’ın davranışlarından alkollü olduklarından şüphe ettiklerini ve alkol testi yapıldığı ancak herhangi bir alkol tespit edilmediğini ve zanlıların uyuşturucu madde kullandıklarından şüphe edildiğinin öğrenildiğini söyledi. Akabinde zanlıların Mağusa Polis Müdürlüğünde mesele ile ilgili olarak sorgulandığını belirten Selvili, zanlıların daha önce uyuşturucu suçundan birçok meseleleri olmasından dolayı zanlıların tespit edildikleri yerde arama yapıldığını söyledi.

Selvili, konu yerde yapılan aramada anayolda kağıda sarılı 1,5 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Her 2 zanlının söz konusu uyuşturucu maddenin kendilerine ait olmadığını beyan ettiklerini ifade eden Selvili, bu beyanlara rağmen zanlıların telefonlarında yapılan incelemede daha önce uyuşturucu meseleleri ile bağlantısı bulunan birçok kişiyle görüşme yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Selvili, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Osman Akın ile Mehmet Ali Yıldırım’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.