UYUŞTURUCUYU POLİSE TESLİM ETTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da trafik ekipleri tarafından kontrol için durdurulan araç sürücüsü Erdoğan Uluhan’ın tasarrufunda 1 gr uyuşturucu bulundu.

Mağusa’da trafik ekipleri tarafından kontrol için durdurulan araç sürücüsü Erdoğan Uluhan cebindeki 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi polise teslim etti. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Uluhan, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Şüpheli hareketleri el verdi

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 10 Mart 2019 tarihinde Mağusa Ppolis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından KE 894 plakalı aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Araç sürücüsü zanlı Erdoğan Uluhan’ın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine tasarrufunda kanunsuz herhangi bir şey olup olmadığının sorulduğunu ifade eden Arkın, zanlının cebindeki 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi polise teslim ettiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Arkın, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Erdoğan Uluhan’ın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 4 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.