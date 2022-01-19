Uzaydan geldiğine inanılıyor: 555 karatlık elmas satışa çıktı

Dünyanın en ünlü müzayede evlerinden Sotheby's Dubai, uzaydan gelmiş olabileceğine inanılan 555 karatlık elması satışa çıkardıklarını açıkladı. Müzayede evi, kara elmasın 12,3 milyon dolara satıldığını ve ödeme olarak kripto para kullanıldığını açıkladı.

Dünyanın sayılı müzayede evlerinden Sotheby’s Dubai’deki şubesinde dünyanın en pahalı mücevherlerinden birinin satışa konulduğunu açıkladı.

555.55 karatlık siyah elmas, “Enigma” ismiyle anılıyor. Enigma’nın uzaydan gelmiş olabileceğine veya Dünya ile çarpışan “elmas taşıyan” bir asteroitten ortaya çıkmış olabileceğine inanılıyor.

İlk kez Londra’da sergilenen ve buradan Dubai’ye getirilen kare elmasın 6,8 milyon dolar gibi bir fiyattan satışa çıkarılması bekleniyor.

‘SON DERECE NADİR BİR OLAY’

Sotheby’s’e göre, bu boyutta bir siyah elmas olması ‘son derece nadir bir olay’.

Carbonado elmasları olarak da bilinen siyah elmasların 2,6 ila 3,8 milyar yıl önce ortaya çıktığına inanılıyor. Kara elmaslarda uzayda eser miktarda nitrojen ve hidrojen elementleri de bulunuyor. Ayrıca meteorlarda bulunan bir mineral olan osbornit içerdikleri de ifade ediliyor.

Londra’daki Sotheby’s’de mücevher uzmanı olan Nikita Binani,”Enigma’nın satışı, insanlık tarafından bilinen en nadir, milyar yıllık kozmik harikalardan birini elde etmek için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat anlamına geliyor.” dedi.

12,3 MİLYON DOLARA SATILDI

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Sotheby’s CNN’ye verdiği demeçte, yontulmuş siyah elmasların geçmişte karat başına 13 bin 500 doları aşan fiyatlarla satıldığını söyledi.

Armut biçimli değerli taşın, müzayedecinin geleneksel ödeme şekillerine ek olarak bitcoin ve ethereum tekliflerini kabul ettiğini açıklamasının ardından 12,3 milyon dolara satıldığı belirtildi. Alıcının elması dijital para karşılığı satın aldığı belirtilirken, hangi dijital paranın tercih edildiği ise açıklanmadı.

sözcü.com.tr