ÜZERİ, ARACI VE EVİ ARANDI!

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETEİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

26.11.2019 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde H.H.H.(E-35)’nin üzerinde, aracında ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 9 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 10 adet içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.