Uzmanından burun spreyi uyarısı!

Özellikle toplumda burun tıkanıklığı için çok sık tercih edilen bazı burun spreylerinin uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğuna dikkat çeken Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Kenan Selçuk Tuncay, “Bazı burun spreyleri uzun süre kullanıldığında burundaki normal olan fizyolojik mekanizmaları kalıcı olarak yok ettiği için şikayetlerinin daha da artmasına ve hastaları çözümü olmayan bir yola sürüklemektedir” dedi.

Hem mevsimsel olarak hem de alerji sebebi ile burun tıkanıklığı rahat nefes almayı engellediği için yaşam kalitesini düşürüyor. Çoğunlukla nezle veya grip gibi hastalıklarla beraber herkesin yaşadığı burun tıkanıklığı sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Kenan Selçuk Tuncay’a göre, burun tıkanıklığı hem çocuklarda hem de erişkinlerde hayat kalitesinin ve sağlığın bozulmasına neden oluyor.

Burundan rahat nefes alabilmenin solunum sistemi ve vücut sağlığı için çok önemli olduğunu ifade eden Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Dr. Kenan Selçuk Tuncay, “Orta kulağın havalandırılması, koku alma ve tat alma fonksiyonları, havanın ısıtılıp, nemlendirilmesi ve zararlı partiküllerin filtre edilmesi bakımından da burundan nefesin önemi büyüktür. Ayrıca akciğerlerimizdeki hava yollarının kapasitesinin tam randımanlı çalışması için de burundan rahat nefes alabilmek çok önemlidir. Burun tıkanıklığı hem çocuklarda hem de erişkinlerde hayat kalitesinin ve sağlığın bozulmasına neden olmaktadır” dedi.



Özellikle toplumda burun tıkanıklığı için çok sık tercih edilen bazı burun spreylerinin uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunun altını çizen BAU Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kenan Selçuk Tuncay, “Bazı burun spreyleri uzun süre kullanıldığında burundaki normal olan fizyolojik mekanizmaları kalıcı olarak yok ettiği için şikayetlerinin daha da artmasına ve hastaları çözümü olmayan bir yola sürüklemektedir. Her burun spreyi için bunu söylemek kesinlikle doğru değildir. Bu yüzden biz KBB uzmanları hastalarımıza kendi başlarına eczaneden bir burun spreyi alıp kullanmalarını tavsiye etmeyiz. Mutlaka bir KBB uzmanının önerdiği ilacı önerdiği süre boyunca kullanması bu konuda çok önemlidir” şeklinde konuştu.



Özellikle üst solunum yollarını kronik olarak tıkayan hastalıkları olan insanlarda üst solunum yolu hastalığının daha sık görüldüğünü belirten Dr. Tuncay şunları söyledi: “Burunda kemik eğriliği, et büyümesi, geniz eti ve bademcik büyümesi, nazal polip, mevsimsel alerjik rinit, burunda yabancı cisim ya da yarık damak dudak gibi doğumsal hastalıklarda üst solunum yollarında daha sık hastalık oluşabilir. Üst solunum yolu hastalıklarının önlenmesi için risk faktörlerini ortadan kaldırmak gerekir. Özellikle burunda anatomik sorunları olan hastalara cerrahi müdahale gerekirken, alerjik rinit ve polip gibi hastalıklarda ilaç tedavisi de gerekebilir. Genel olarak, kalabalık ortamlarda çok uzun süre durmamak, bulunduğumuz ortamların havalandırmasının düzgün olmasını sağlamak, sigara kullanımını önlemek, aşırı sıcak ve aşırı soğuk beslenmemek gibi önlemlere dikkat edersek üst solunum yolu hastalık sıklığını azaltabiliriz”



Burun tıkanıklığının her yaş grubunda görülebildiği gibi birçok nedene bağlı oluşabileceğini söyleyen, Dr. Kenan Selçuk Tuncay, “Mevsim geçişlerinde daha sık karşılaştığımız alerjik ve alerjik olmayan rinitler, sinüzit ve farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları, nezle ve gribal hastalıklarda sık ve geçici olarak karşımıza çıkarken burunda kemik eğriliği, konka dediğimiz burun etlerinin boyutunun artması, nazal polip gibi allerji kökenli olan hastalıklar, çocuklarda sık görülen burunda yabancı cisim veya geniz eti gibi hastalıklarda devamlı olan burun tıkanıklığı ile hastalar karşı karşıya kalırlar. Çok nadiren de burun, sinüzler ya da geniz bölgesinde oluşan kitleler veya tümörler de burun tıkanıklığı şikayetine yol açabilir” dedi.



Burun tıkanıklığı şikayeti ile gelen hastaların tedavisinde yapabilecekleri hakkında ise Dr. Kenan Selçuk Tuncay, “Öncelikle burun tıkanıklığına yol açan sebebi ortaya koymamız gerekir. Burun tıkanıklığının ne kadar süredir devam ettiği, devamlılık arz edip etmediği ve eşlik eden burun kanaması, burun akıntısı ve horlama gibi diğer şikayetlerin varlığı tanı koymada muayene öncesi mutlaka sorgulanması gereken noktalardır. Burun tıkanıklığının sebebini ortaya koyabilmek için hastaların şikayetlerini tam olarak sorguladıktan sonra rutin Kulak Burun Boğaz (KBB) muayenesi ile birlikte burun içerisini endoskopik olarak da değerlendirmek gerekir. Bazı hastalarda muayene dışında röntgen, tomografi ya da MR gibi görüntüleme yöntemleri de gerekebilir. Burun tıkanıklığına sebep olan hastalığı ya da hastalıkları ortaya koyduktan sonra sebebe yönelik tedavi başlamak gerekir. Özetle burun tıkanıklığının sebebi üst solunum yolu enfeksiyonu, alerjik bir reaksiyon ya da gribal bir hastalığa bağlıysa ilaç tedavisi gerekirken, burunda kemik eğriliği ya da et büyümesi gibi anatomik problemler varsa cerrahi tedavi düşünülmelidir” şeklinde konuştu.

